台積電ADR大漲4% 較台北交易溢價拉大至17.5%

台積電ADR周一大漲4%，收在141.49美元，較台北交易溢價拉大為17.5%。費城半導體指數上漲1.2%，美銀證券將美光科技的目標價從120美元上調至144美元。美光大漲5.4%。

道瓊工業指數和標普500指數周一也是第2季頭一天交易下跌，美國製造業製造業景氣很強，強化市場認為聯準會（Fed）不急於降息的預期心理。

復活節假期歸來，道瓊工業指數下跌240.52點，跌幅0.6%，至39,566.85點；標普500指數跌10.58點，跌幅0.2%，至5,243.77點；那斯達克綜合指數小漲17.37點，漲幅0.1%，收在16,396.83點。

台灣加權股價指數周一下跌72.12點，收在20,222.33點。台積電下跌1.2%，收在770元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.94 -1.55 150.00 15.29

中華電 CHT 125.79 +0.54 126.50 -0.56

台積電 TSM 904.57 +4.00 770.00 17.48

聯電 UMC 51.98 +0.49 51.70 0.54

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據