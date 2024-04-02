世銀示警…陸經濟減速 拖累東亞成長

世界銀行（World Bank）表示，東亞和太平洋地區的開發中經濟體將見到成長減緩、利率維持在較高水準的時間會更久，而且惡化中的地緣政治緊張情勢，為這地區的展望蒙上陰影。

世銀在半年展望報告中，預估東亞和太平洋地區開發中國家今、明年經濟成長率分別為百分之四點五與百分之四點三，低於二○二三年的百分之五預測值。雖然多數經濟體成長速度仍比世界其他地區來得快，但步調仍比疫情前減緩。

東亞經濟受拖累的部分原因，是預期中國大陸經濟減速。世銀預期中國今、明年經濟成長率分別放緩至百分之四點五與百分之四點三。世銀指出，「中國目標轉向更加平衡的成長道路，但要點燃替代需求的動力，被證明是困難的。」

世銀表示，中國必須超脫傳統財政刺激措施，而較強大的社會保障、累進稅制和從基礎設施到人力資本的公共支出重新配置，將協助刺激消費。

世銀報告顯示，不含中國大陸在內，開發中東亞與太平洋地區今年經濟預料穩定擴張百分之四點六，明年成長百分之四點八，因貨品貿易可望反彈且金融情勢寬鬆。世銀提到，整體地區的下行風險，包括歐美的核心通膨依然高昂，就業市場依然吃緊，顯示利率在短期內仍將維持在比疫情前高的水準。各國內部政治發展以及升溫中的地緣政治緊張情勢引發不確定性。

世銀也對東亞地區債務劇升提出警告，境內的借貸成本維持高昂並衝擊消費與投資。世銀說，中國和越南的企業總債務占ＧＤＰ的比率從二○一○年來已增加四十個百分點，而且高於先進經濟體的水準。此外，中國、馬來西亞和泰國的家庭債務也高於其他新興市場國家。

外部因素方面，世銀表示，大致是由先進經濟體所高舉的貿易保護主義擴大，可能會傷害開發中東亞和太平洋地區的成長，因為要進入美國、南韓和日本等主要市場受到局限，而接受補貼的企業則面臨地區內其他競爭者。世銀表示，約有三千項新的貿易扭曲措施在去年實施，為二○一九年的三倍多。