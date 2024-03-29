美股今天休市...投資人仍不得閒 緊盯這兩件大事

美國股市今（29）日將休市，規模27兆美元的美國公債市場在28日提前收盤後，今天也休市，以紀念耶穌受難而死的復活節前周五，以紀念基督教世界重要的宗教節日「耶穌受難日」（Good Friday）。

雖然美歐主要股市今天都休市，但投資人仍不得閒，因為美國今天美東時間8時30分將（台灣時間晚間8時30分）公布2月個人消費支出（PCE）物價指數，預估年率將維持在2.8%，聯準會（Fed）主席鮑爾也於美東時間上午11時30分（台北時間晚間11時30分）發表演說，不會預先發布講稿，會接受聽眾問答。

美國股市債將在下周一（4月1日）恢復交易。股市下次休市會在5月27日星期一的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）。今年其他股市休市日還包括6月19日周三的六月節（Juneteenth）、7月4日周四的獨立紀念日（國慶日）、9月2日周一的勞工節、11月28日周四的感恩節，以及12月25日周三的耶誕節。

因此，美股已在28日總結第1季。美股第1季以來不斷勇猛上攻，標普500指數累計大漲10.2%，表現是2019年以來同期最佳。FactSet數據顯示，那斯達克本季漲幅也有9.1%，道瓊工業指數上揚5.6%。

美股三大指數均在第1季創下新高紀錄土，兩年前聯準會（Fed）激進升息抗通膨所帶來的艱苦歲月，已成為往事。

儘管Fed提高利率到近25年最高水準，10年期公債殖利率約4.2%，美國經濟持續穩健向前，現在投資人正緊盯可能6月啟動的Fed降息周期。