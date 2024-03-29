聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股今天休市...投資人仍不得閒 緊盯這兩件大事
美國股市今（29）日將休市，規模27兆美元的美國公債市場在28日提前收盤後，今天也休市，以紀念耶穌受難而死的復活節前周五，以紀念基督教世界重要的宗教節日「耶穌受難日」（Good Friday）。
雖然美歐主要股市今天都休市，但投資人仍不得閒，因為美國今天美東時間8時30分將（台灣時間晚間8時30分）公布2月個人消費支出（PCE）物價指數，預估年率將維持在2.8%，聯準會（Fed）主席鮑爾也於美東時間上午11時30分（台北時間晚間11時30分）發表演說，不會預先發布講稿，會接受聽眾問答。
美國股市債將在下周一（4月1日）恢復交易。股市下次休市會在5月27日星期一的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）。今年其他股市休市日還包括6月19日周三的六月節（Juneteenth）、7月4日周四的獨立紀念日（國慶日）、9月2日周一的勞工節、11月28日周四的感恩節，以及12月25日周三的耶誕節。
因此，美股已在28日總結第1季。美股第1季以來不斷勇猛上攻，標普500指數累計大漲10.2%，表現是2019年以來同期最佳。FactSet數據顯示，那斯達克本季漲幅也有9.1%，道瓊工業指數上揚5.6%。
美股三大指數均在第1季創下新高紀錄土，兩年前聯準會（Fed）激進升息抗通膨所帶來的艱苦歲月，已成為往事。
儘管Fed提高利率到近25年最高水準，10年期公債殖利率約4.2%，美國經濟持續穩健向前，現在投資人正緊盯可能6月啟動的Fed降息周期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言