今年全球智慧手機出貨量估回升 高階裝置買氣強！
最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%，因通膨缺緩帶動新興市場需求復甦，且納入生成式人工智慧（AI）功能將加強高階裝置買氣。
Counterpoint研究公司28日發布報告預測，今年全球智慧手機出貨量將增加3%至12億支，扭轉去年下滑逾4%ˋ的頹勢，將以印度、中東與非洲等新興市場扮演主要成長引擎，特別是平價裝置。
今年售價介於150~249美元的平價智慧手機出貨量預料將增長11%，由印度、中東與非洲、及加勒比海和拉美市場引領成長。隨著非洲各地通膨壓力已大幅減弱，多國的貨幣匯率回穩，消費者購買力已復甦，再加上Oppo、Vivo及小米等中國大陸業者競爭加劇、資訊科技（IT）裝置回升，都嘉惠平價手機領域。
售價介於600~799美元的高階智慧手機今年出貨量看增17%，800美元以上機種出貨量也可望增加3%。背後動能來自納入生成式AI的吸引力、以及折疊式手機大受歡迎，蘋果和華為都可望成為贏家。蘋果將受惠於iPhone需求穩定（特別是新興市場），華韋則預料將在中國大陸維持強勁市占。
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