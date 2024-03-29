快訊

寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

4月迎第2次水逆！4星座成「重災戶」：需靈活應對混亂與挑戰

今年全球智慧手機出貨量估回升 高階裝置買氣強！

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%。路透
最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%。路透

最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%，因通膨缺緩帶動新興市場需求復甦，且納入生成式人工智慧（AI）功能將加強高階裝置買氣。

Counterpoint研究公司28日發布報告預測，今年全球智慧手機出貨量將增加3%至12億支，扭轉去年下滑逾4%ˋ的頹勢，將以印度、中東與非洲等新興市場扮演主要成長引擎，特別是平價裝置。

今年售價介於150~249美元的平價智慧手機出貨量預料將增長11%，由印度、中東與非洲、及加勒比海和拉美市場引領成長。隨著非洲各地通膨壓力已大幅減弱，多國的貨幣匯率回穩，消費者購買力已復甦，再加上Oppo、Vivo及小米等中國大陸業者競爭加劇、資訊科技（IT）裝置回升，都嘉惠平價手機領域。

售價介於600~799美元的高階智慧手機今年出貨量看增17%，800美元以上機種出貨量也可望增加3%。背後動能來自納入生成式AI的吸引力、以及折疊式手機大受歡迎，蘋果和華為都可望成為贏家。蘋果將受惠於iPhone需求穩定（特別是新興市場），華韋則預料將在中國大陸維持強勁市占。

全球智慧手機出貨量預估。圖／取材自Counterpoint網站
全球智慧手機出貨量預估。圖／取材自Counterpoint網站

售價 新興市場 非洲

延伸閱讀

NAND下季合約價喊漲18% 群聯、威剛、華邦等利多

印度中國外交官員談判 同意保持邊界安寧

蘋果強攻大陸AI市場 英業達成大贏家

印度最大鋼鐵商JSW攜手中國上汽集團　計畫推出「國產化」MG電動車！

相關新聞

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

摩根大通（J.P. Morgan）警告說，人工智慧（AI）需求激增可能在這個十年的後期，令銅短缺現象加劇。

日本東京3月核心通膨率放緩 支持日銀審慎升息

日本最新經濟數據喜憂參半，但都將支持日本銀行（央行）更審慎評估升息腳步，提高按兵不動更久的可能性，例如作為全國通膨領先指...

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

國際金價周四（28日）再創新高，紐約黃金現貨價格漲破每英兩2,200美元，超越上周紀錄，締造三年多來最佳單月表現。這波漲...

今年全球智慧手機出貨量估回升 高階裝置買氣強！

最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%，因通膨缺緩帶動新興市場需求復甦，且納入生成式人工智慧（AI）功能將加強高...

美將公布禁關鍵工具的陸晶片廠名單 與墨合力發展半導體供應鏈

根據三位知情人士，美國正在起草一份名單，羅列禁止獲得先進晶片製造工具的中國大陸晶片製造商，方便阻止技術流出。這份名單可能...

美元上漲、日圓微貶 市場關注日本當局是否出手干預

周四（28日）美元在美國關鍵通膨數據公布前夕上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾今天也有會發表談話的行程；日圓微貶，市場關注日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。