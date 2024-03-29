今年全球智慧手機出貨量估回升 高階裝置買氣強！

最新報告預估，今年全球智慧手機出貨量將反彈3%，因通膨缺緩帶動新興市場需求復甦，且納入生成式人工智慧（AI）功能將加強高階裝置買氣。

Counterpoint研究公司28日發布報告預測，今年全球智慧手機出貨量將增加3%至12億支，扭轉去年下滑逾4%ˋ的頹勢，將以印度、中東與非洲等新興市場扮演主要成長引擎，特別是平價裝置。

今年售價介於150~249美元的平價智慧手機出貨量預料將增長11%，由印度、中東與非洲、及加勒比海和拉美市場引領成長。隨著非洲各地通膨壓力已大幅減弱，多國的貨幣匯率回穩，消費者購買力已復甦，再加上Oppo、Vivo及小米等中國大陸業者競爭加劇、資訊科技（IT）裝置回升，都嘉惠平價手機領域。