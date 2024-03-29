美股第1季收高 市值暴增4兆美元 標普500創5年來最強單季表現

美國股市周四以樂觀基調為第1季的強勁表現畫上句號。市場揣測聯準會將能夠實現經濟軟著陸，而這將對美國企業有利。標普500指數收盤小漲，創五年來最強單季表現，投資人在消化最新一批經濟數據的同時，也在關注下一個通膨數據。

道瓊工業指數上漲47.29點，或0.12%，收39,807.37點；標普500指數上漲5.86點，或0.11%，收5,254.35點；那斯達克指數下跌20.06點，或0.12%，以16,379.46點作收。

本周，道指上漲0.84%，標普500指數攀升0.39%，那斯達克指數下跌0.3%。3月道指上漲2.08%，標普勁揚3.1%，那指收紅1.79%。本季，道指上漲5.62%，標普500指數大漲10.16%，那斯達克指數揚升9.11%。

美國三大股指均繳出亮麗的單季漲幅，其中標普500指數領漲，本季攀高10.16%，主要受益於對人工智慧相關股票的樂觀情緒以及對美國聯邦準備理事會將在今年開始降息的預期。

藍籌股道指距離首次突破40,000點大關不到1%。

周四公布的數據顯示，美國第4季經濟增速上修，部分原因是消費者支出強勁。另一份報告顯示，上周初次請領失業金人數減少，這表明勞動市場狀況依然強勁。

Villere & Company駐新奧爾良的投資組合經理George Young說：「經濟狀況良好，消費者狀況良好，失業率仍然偏低，有一些地區的經濟仍蓬勃發展。因此，人們有錢，希望以各種不同的方式花出去。另外，聯準會拿著一根胡蘿蔔在你面前晃，他們一直在說我們可能就快降息了，我們可能就快降息了，每個人都在試圖揣摩他們的話。」

雖然美股周五將因耶穌受難日假期休市，但人們將關注聯準會首選的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數的公布，以尋找聯準會今年降息時機和降幅的線索。

前一天，聯準會理事沃勒表示，近期令人失望的通膨數據證實聯準會暫緩調降短期利率目標的理據。但他並未排除在今年晚些時候下調利率的可能性。

根據芝商所的FedWatch工具，市場預計聯準會在6月至少降息1碼的概率約為64%。

在標普500指數11大類股中，通訊服務、能源和科技股本季表現最佳，只有房地產下跌。

Walgreens Boots Alliance上漲3.19%，此前該公司上季財報計入了對診所營運商VillageMD的投資產生的資產減值費用。

家得寶（Home Depot）下跌0.59%，此前該零售商表示將以182.5億美元，收購建材供應商SRS Distribution，這是該公司歷史上最大一筆收購交易。