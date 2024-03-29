陸拚增產 歐美憂取代自家產業

中國大陸國家主席習近平二○二三年九月提出「新質生產力」，表明以先進製造業為基礎的經濟成長願景。不過專家憂心，在大陸經濟疲軟之際，大陸增產的高科技產品恐被傾銷到國外。

金融時報報導，北京諮詢集團「Plenum China」分析師何淑靜（譯音）指出，這個用語的出現是「一個明確的信號」，要求走原始創新的「新路」，不同於之前經由仿效實現技術進步之路。

大陸總理李強表示，習近平所說的「新質生產力」，包括電動車、鋰電池和太陽能的「新三重奏」。根據官方數據，去年這些產品出口額成長三成，達一四七○億美元。

不過，習近平把重心轉向高科技製造，而不是仰賴刺激措施提振消費導向的成長，引起國內外關注。新冠疫情以來，大陸經濟成長放緩，人民正在儲蓄而非消費，外國直接投資也已減弱。疲軟的國內需求，引發其他國家擔心，即習近平支持的許多高科技產品，最終會被傾銷到出口市場。

北京大學教授佩蒂斯說，「要想成功，中國必須擴大在全球製造業的占比，這需要得到世界其他地區的配合，而世界其他地區不太可能辦到」。

在其他國家，許多專家與政府官員把陸方強調先進製造業實現成長，視為一個新興威脅。歐美政客擔心，陸方以國家扶持大規模支出，將產生一波低成本的高科技出口，可能取代各國國內產業，構成國安風險。美國與歐盟已分別針對大陸的電動車產業啟動調查。

美國經濟官員私下警告陸方，如果陸方試圖藉在國際市場傾銷商品，緩解國內工業產能過剩問題，美國及盟邦將採取行動。諮詢公司「Landfall Strategy Group」研究主管史基林表示，「全球經濟的吸納能力有限」。他警告大陸高科技製造業擴張「將產生一些地緣政治後座力」。