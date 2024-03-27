瑞銀CEO：強攻亞洲財管與資產管理事業 要擴增資產

瑞士銀行（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）26日表示，計劃擴增亞洲財富管理與資產管理部門的資產，以延續其成長模式。

安思傑在米爾肯研究所（Milken Institute）於香港舉行的一場活動表示，瑞銀從亞洲取得的資產比重將在未來五到六年後上看20%，高於目前的15%左右，「一般來說，財富管理和資產管理室可能持續成長的兩個產業，因為人們需要為了退休、為了規畫而儲蓄和投資」，「所以財富創造是個能延續我們商業模式的長期趨勢」。

瑞銀已設定目標，2028年時要擴增全球資產到5兆美元，高於去年底的3.8兆美元。

安思傑表示，瑞銀和瑞信整合後，將能夠在許多瑞銀經營的事業與地區，贏得更大市占。瑞銀在去年年報指出，瑞銀與瑞信合併，能允許瑞銀擴大「北美與亞洲」資產管理事業的占有率。