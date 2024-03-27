快訊

別忘記搶票！台灣虎航全航線1000元起 上午10時開賣

寶林茶室食物中毒1死案北檢出手 檢警赴現場查扣證物

貨輪撞巴爾的摩大橋前船員狂發求救訊號！當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

蘋果開發者大會6月10日登場 投資人關切AI進展

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果26日宣布，2024年全球開發者大會（WWDC）將在6月10日登場，活動進行五天到14日。（網路圖片／蘋果提供）
蘋果26日宣布，2024年全球開發者大會（WWDC）將在6月10日登場，活動進行五天到14日。（網路圖片／蘋果提供）

蘋果（Apple）周二（26日）宣布，將在6月10日到14日舉行2024年全球開發者大會（WWDC）。有報導指稱，蘋果與人工智慧（AI）夥伴洽談合作，有可能在這次大會上發表iOS的更大改變。

蘋果表示，今年的WWDC可以在線上參加，活動將凸顯iPhone、iPad以及公司其他產品軟體方面的更新升級，一部分的開發者和學生，會被邀請親身到公司總部園區Apple Park參加開幕日的實體活動。

路透指出，投資人正密切注意蘋果在AI發展方面有何更新，到目前為止，蘋果很少談論公司的裝置將如何整合AI技術。今年稍早，蘋果把全球最高價值公司的寶座讓給了微軟（Microsoft）。

彭博新聞先前報導，蘋果計劃在作業系統中的聊天機器人，採用Google Gemini的AI技術，而蘋果自己的AI引擎，透過新軟體，負責比較屬於幕後的工作。

蘋果也傳出計劃在iOS 18之下，將iPhone的主畫面變得更能客製化。若真如此，將會是iPhone作業系統多年來的最重大更新。

今年蘋果WWDC舉行時的環境是，蘋果的iPhone銷售仍顯疲弱；而全球的電子裝置買氣不振，也令Mac電腦iPad銷量下滑。去年蘋果在WWDC上發表混合實境頭戴裝置Vision Pro、新的處理器、新款電腦。

Vision WWDC iPhone 蘋果

延伸閱讀

道瓊和標普500指數連三日下跌 NVIDIA結束連六日漲勢

歐盟數位法調查 蘋果、Google、Meta為首波對象

蘋果強攻大陸AI市場 英業達成大贏家

蘋果再成箭靶 歐盟將依數位市場法調查 Google、Meta也在劫難逃

相關新聞

Visa和萬事達同意降刷卡費 美國商家五年省300億美元

Visa和萬事達卡（Mastercard）同意對信用卡刷卡手續費設限，美國商家宣稱未來五年至少可省下300億美元支出，纏...

蘋果開發者大會6月10日登場 投資人關切AI進展

蘋果（Apple）周二（26日）宣布，將在6月10日到14日舉行2024年全球開發者大會（WWDC）。有報導指稱，蘋果與...

無人超商在日本喊了多年仍難推廣 消費習慣是最大阻礙

美國、中國大陸無人商店幾年前快速開業，現已走向泡沫化，少子化缺工嚴重的日本，無人超商依舊如空中樓閣，在實驗階段，連自助結帳都很少被使用。日本財經雜誌分析，無人超商難成主流，與其他國家一樣有建置成本過高的難題，不過在日本的最大障礙還是在人的身上。

美元走強 日本財務大臣發言後日圓仍走低

美元周二上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。日本財務大臣表示對日圓疲弱不排除採取任何措施後照樣走貶...

美國消費者信心下滑、關切通膨 美股收低

由於美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示美國3月消費者信心指數稍微下滑，低於分析師預期，美股...

WeWork創辦人想買回公司

共享辦公室業者WeWork的共同創辦人紐曼（Adam Neumann）五年前被趕下台，據傳他打算重掌公司，主動提議要以5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。