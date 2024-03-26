SK海力士據悉擬在印第安納州投資40億美元 蓋晶片封裝廠

知情人士透露，南韓的SK海力士計劃投資約40億美元，在印第安納州的西拉法葉（West Lafayette）興建先進晶片封裝廠，對拜登政府欲把美國打造成半導體強權的企圖心來說，是一大助力。

道瓊社報導，這座設施預料創造約800~1,000個工作機會，州政府和聯邦政府的減稅優惠以及其他形式的補助，料將可以資助這項計畫。這座工廠附近是普渡大學，美國數一數二大半導體和微電子工程計畫的所在地。

一名知情人士說，該設施可望在2028年開始營運。預計SK海力士董事會很快就會投票完成建廠決定。

晶片產業顧問業者SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel說，這座SK海力士的工廠，將成為全美首座進行大規模HBM封裝的主要設施。

從營收來看，SK海力士是全球前幾大的晶片製造商，而且還搭上近期興起的人工智慧（AI）熱潮，摶扶搖而直上。該公司稱霸高頻寬記憶體（HBM）市場，目前是輝達最先進圖形處理器（GPU）專屬合作夥伴。SemiAnalysis估計，以十億位元組計，SK海力士在HBM市占高達73%左右，三星約占22%，美光則是5%左右。

這家總部位於南韓利川市的公司，過去一年來市值飆漲一倍多，攀抵129兆韓元（約960億美元）。SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）先前說，AI狂潮可望幫助該公司市值衝上200兆韓元。