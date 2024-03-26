台積電ADR小跌0.2% 英特爾和超微拖累費半

台積電ADR周一下跌0.2%，收在140.23美元，較台北交易溢價15.6%。費城半導體指數下跌 0.3%，受到英特爾（Intel）和超微（AMD）所拖累。

道瓊工業指數下跌162.13點，跌幅0.4%，報39,313.77點；標普500指數回落15.97點，跌幅0.3%，報5,218.21點；那斯達克綜合指數下跌44.35點，跌幅0.3%，收在16,384.47點。

半導體股盤初即表現疲軟，因周末有報導說，大陸官方發布指導方針，將逐步淘汰政府個人電腦和伺服器使用的英特爾和超微（AMD）的處理器。英特爾收挫1.7%，AMD收跌0.6%。

晶片製造商輝達（Nvidia）和美光科技上漲，為費半提供支撐。輝達漲0.8%。美光科技大漲6.3%，連續七個交易日上漲，創下117.04美元的收盤新高。

台灣加權股價指數周一下跌36.18點，收在20,192.25點。台積電下跌0.6%，收在780元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.17 -0.98 157.50 12.49

中華電 CHT 122.88 +0.97 124.50 -1.30

台積電 TSM 893.71 -0.22 780.00 14.58

聯電 UMC 50.92 -2.08 51.80 -1.70

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據