核能峰會登場 35國承諾增建核電廠

全球卅五國領導人與代表團廿一日在比利時布魯塞爾舉行第一屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。與會領袖發表聲明，承諾興建更多新核電廠，歐盟執委會主席范德賴恩說，現有核電廠延役也有助減碳目標。

緊接COP28 核能峰會要做什麼 製表／周辰陽 主持會議的國際原子能總署署長葛羅西說，「我們必須竭盡全力促進核能的貢獻」。他說，「很明顯，核能就在那裡，有著重要的作用可以發揮」。國際能源總署署長畢羅則說，「如果沒有核電的支持，我們就沒機會如期達到氣候目標」。

核能是一種低碳能源，擴大核電的政治推力，是歐洲藉以實現宏大氣候目標的一環。歐盟理事會主席米歇爾則表示，核能「一方面可以幫助我們對付氣候危機，另一方面可以幫助我們建立戰略自主」。

歐盟執委會主席范德賴恩說，延長現有核電廠的安全運作，是確保大量潔淨能源的最便宜方法之一。

美國、中國大陸、印度等排碳大國，以及日本、南韓與支持核電的多個歐洲國家參加此次核能峰會。根據路透看到的聯合聲明，與會的領導人表明將「致力於充分釋放核能潛力，採取支持措施和具有競爭力的資助，讓現有核子反應爐延壽」。

聲明同時承諾，將建造新的核電廠與早日部署先進反應爐，包括全球性小型核電廠，同時保持最高程度的安全和保障。

去年底全球廿二國在ＣＯＰ２８聯合國氣候峰會共同簽署倡議，承諾要在二○五○年之前，將核能發電提升三倍，以達成淨零碳排目標。世界氣象組織十九日則發出氣候變化「紅色警報」，表示全球平均地表溫度已經比工業化前水準高出攝氏一點四五度，接近巴黎協定設定的一點五度門檻。許多國家認為，利用低碳的核電才能達成減碳目標避免氣候危機。

不過，核能也面臨了阻力，包括缺乏投資、成本超支與計畫持續延宕。二○一一年日本福島核電廠災變，讓德國等國家決定廢核電，但地球暖化創造了逐步淘汰化石燃料的需求，烏克蘭戰爭則讓歐洲國家依賴俄羅斯能源的問題暴露無遺，扭轉了局面。

不過，即使在重視減碳的歐盟，成員國對於是否推廣核能也存在分歧，並分成兩個陣營，一方由法國帶頭，認為核能發展至關重要，另一方包括反核國家奧地利和德國，想要把重點放在風能和太陽能等再生能源。