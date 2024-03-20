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挑戰亞馬遜地位！靠低價搶進歐美市場 大陸電商鐵木爭議不斷

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
大陸電商鐵木Temu。美聯社
大陸電商鐵木Temu。美聯社

亞馬遜電商有對手了，中國電商平台「鐵木」（Temu）今年初開放歐美商家進駐，要與亞馬遜爭電商龍頭！中國電商平台鐵木靠著大數據與人工智慧降低倉儲成本，更靠低廉價格的商品搶進歐美市場，但該公司「強迫勞動」、「缺乏監管」等批評不斷，導致平台備受爭議。

電商成長趨勢快

statista》報導，全球電商零售市場從2014到2022年以來已經擴大了四倍之多，尤其在新冠疫情的影響下，大量實體店面倒閉，使得民眾更加依賴網路購物，其中又以亞洲與美洲的市場成長最為顯著，包括墨西哥、菲律賓2023年電商銷售額都增加超過24%。

目前全球最大的電商平台仍為亞馬遜與阿里巴巴，但中國電商平台「鐵木」異軍突起，今年初更開放歐美商家進駐。

BBC》報導，零售業分析師桑德斯更形容鐵木是「打了類固醇的亞馬遜」，在全球五十多國流行。

工廠出貨免倉儲

桑德斯說，鐵木在行銷上投入了大量資金，結合網紅在抖音與Youtube平台上販售。電子商務專家戴爾安說，這些網紅的粉絲通常都不到1萬名，但這些小網紅集結起來仍有強大的影響力。

戴爾安表示，鐵木系統仰賴大規模的數據分析，甚至利用人工智慧跟上最新趨勢，甚至在生產產品後，直接就上飛機空運，大量減少倉儲的成本。同時，因為鐵木的商品是直接從工廠出貨，省去了中間商的流程，商品也幾乎是免稅。

涉及強迫勞動

然而，美國與英國政治界人士都質疑，鐵木的商品可能涉及強迫勞動的議題，如英國國會議員卡恩斯指出，盼政府能對電商市場進行嚴格審查，以確保「消費者不會無意間助長維吾爾的種族滅絕」。

對此，鐵木發言人表示，企業嚴格禁止所有商家強迫勞動或使用童工，平台商家更需要遵守所有監管規範，與當地的勞動法規。

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