全球農作物豐收壓低價格 恐降低農民種植意願 埋下日後大漲種子

全球農作物創紀錄豐收正在抑制農產品價格，可能降低已為生產成本提高所苦的農民種植意願，引發未來產季農產品價格可能上漲的憂慮。

由於俄羅斯的廉價小麥大量出口，交易最熱絡的芝加哥小麥5月期貨價格11日一度跌到2020年8月來最低，玉米期貨跌至2020年11月以來最低，黃豆期貨也觸及今年2月底以來低點。

儘管俄羅斯攻擊烏克蘭港口，帶動芝加哥小麥5月期貨18日大漲2.7%至每英斗5.4275美元，仍是在2020年來低點盤旋。該期貨19日盤中遊走平盤。

小麥、玉米及黃豆目前的期貨交易價格，都比2022年俄羅斯入侵烏克蘭時的高點低了40%~60%。這波跌勢部分源於供應受擾憂慮減輕。俄國去年7月延長讓烏克蘭持續從黑海出口農作物的協議，其他航線也已建立，得以允許烏克蘭繼續出口。

此外，美國、巴西及其他生產國的產量大增，也導致供過於求。國農業部預期2023／2024年產季的全球玉米與黃豆產量，將是1992／1993年產季以來最高，小麥產量也是歷來第二高。丸紅經濟研究所資深分析師宮森映理子指出，以目前的供需基本面來看，價格沒多少上行空間。

避險基金和其他投機客已在做空「黃小玉」，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至5日，非商業交易員約持有約49萬口的黃豆、小麥及玉米的淨空頭期貨與選擇權合約，為2001年來最多。

農作物價格下跌，已引發可能「勸退」農民種植的憂慮。隨著美國栽種季節逼近，市場正在等待美國農業部預定28日發布的農民意向報告。

一家貿易商的知情人士指出，玉米價格已跌到不值得栽種，2024／2025年度的栽種面積很可能會縮水。另一家貿易公司的消息人士認為，農民將改種價格相對較高的黃豆。

通膨和利率升高預料將加劇農民的苦痛，而且隨著乾旱和其他極端天候風險升高，若農作物受損，農民能獲得的保險理賠也可能減少，因為是根據2月之後的期貨價格計算。