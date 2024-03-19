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全球首例 Uber賠償澳洲計程車業57億元
美聯社報導，全球共乘服務巨擘Uber同意支付二點七二億澳元（約台幣五十七億元）賠償澳洲計程車業者與司機，不僅創下全球首例，更是澳洲第五大和解案。
二○一九年，澳洲莫里斯．布萊克本律師事務所代表八千多名計程車業者與司機，向維多利亞州最高法院提出集體訴訟，控告Uber在二○一二年進軍澳洲後破壞國內乘車產業領照法律及執照價值，並進一步瓜分獲利。
歷經多年訴訟，該所於十八日宣布Uber同意賠償二點七二億澳元達成和解。事務所負責人唐納利表示，Uber進軍澳洲導致計程車業者蒙受經濟損失，多年來「拒絕對遭到他們傷害的人做出正確選擇」，如今終於改變。
路透報導，澳洲政府曾於二○一五年修改計程車執照法規，允許Uber在沒有計程車執照的狀況下營運，同時由州政府制定賠償計畫。
Uber發言人透過電子郵件聲明公司從未故意違法，且表示十多年前成立公司時，世界上任何地方都不存在共享乘車法規，該公司自稱從二○一八年開始，一直在為澳洲計程車補貼計畫做出貢獻，「有了今天的和解案，我們會將這些法律問題留在過去」。
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