超級央行周 美日受關注

全球金融市場本周進入「超級央行周」，占全球經濟產值近半數的經濟體央行都將公布利率決策，牽動全球六大貨幣後市，以美國聯準會（Fed）降息前景與日本銀行（央行）是否終結負利率政策為主要關注焦點。

英國、瑞士、俄羅斯、土耳其、澳洲、印尼、墨西哥等國預估將按兵不動，巴西與哥倫比亞預料將降息兩碼（○點五個百分點）。

各國央行決策展望 製表／國際中心 市場預期聯準會本周會議並不會降息，但關注利率預測「點陣圖」、最新經濟預測，以及主席鮑爾在廿一日記者會的發言，以了解聯準會究竟是下修降息意向，還是仍預測今年將降息三碼。彭博資訊訪調顯示，大部分經濟學者認為聯準會這次不會改變利率預測，並預測最可能從六月起降，不過，也有逾三分之一受訪者預期今年只會降息兩碼，甚至更少。

「鷹派」經濟學者指出，由於一月及二月就業增量與消費者物價指數（ＣＰＩ）升幅超出預期，且二月生產者物價指數（ＰＰＩ）也高於預期，可能使決策官員縮小利率降幅預測，鮑爾的談話也可轉偏「鷹派」。

「鴿派」人士特別關注鮑爾對失業率上升的看法。二月失業率升到百分之三點九，比過去十二個月來最低點百分之三點四上升○點五個百分點；依據「薩姆法則」，若三個月移動平均失業率比之前的失業率低○點五個百分點，便表示衰退將臨。

去年十月失業率也曾升到百分之三點九，而鮑爾在十二月會議時便提出「鴿派」發言，因此這次有可能再度「放鴿」。

日銀明天的會議決策是數十年來最重要的一次，因為日銀取消負利率政策的時機愈來愈近。由於日本最大工會團體與資方達成協議，加薪幅度創卅多年來最大，有助於家庭消費及通膨升高，使日銀可能決定立即升息，或明示四月再升息；會議結果將帶動日圓匯率走勢，連帶影響國際匯市整體走向。經濟學者對升息時機看法依然分歧。

歐洲方面，英國、瑞士及瑞典央行廿一日也將開會，預料不會改變利率政策，官員可能暗示離降息更近一小步；澳洲央行明天則可能將政策利率維持在百分之四點三五不變，投資人未來將觀察央行是否仍維持「鷹派」立場。

本周經濟數據以中國大陸一至二月的零售銷售及工業生產為主，預估成長速度將減緩，房地產投資可能減少百分之八。