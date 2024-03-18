美房仲費變革 房價將鬆動
美國房屋銷售方式可能會在夏季遭遇重大變革，屆時房屋賣家將不需要再支付售價6%的仲介費給買賣雙方的仲介人員，可能導致房仲費用下滑，連帶有助降低房價。
全美房地產經紀人協會（NAR）與住宅賣家之間對於高仲介費的一系列訴訟案，於15日達成和解，NAR將賠償住宅賣家4.18億美元，並同意改變收費規則。若聯邦法院同意這項和解案，將重新塑造美國住宅的銷售，可能使房仲費用下降。
住宅賣家已透過訴訟，對行之數十年的6%售屋仲介費率發動挑戰，因為這項費率標準遠高於許多國家；以美國每戶37萬9,100美元的中位數房價為計算基礎，仲介費接近2.3萬美元。
這項制度強迫賣方雇用仲介業者，將物業披露給買家，並在多個單位刊登廣告，而這些單位與地產數據中心連線，因此賣方律師控告NAR違反「反托辣斯法」，但NAR否認作法不當。
依據和解協議，今年7月起物業揭示服務不再收取仲介費，讓買、賣雙方都能自行雇用仲介商；NAR也將強制仲介商與客戶簽署代理協定，列出費用與服務細目。
經濟學者估計，這項改變將使美國民眾一年共支付的1,000億美元仲介費，最高得以減少30%。新的仲介費架構也可能有助降低房價，因為仲介費常被疊加在房價之上。
近月來房仲業已陷入危機，因房貸利率居高導致交易量急縮，且集體訴訟案也使NAR的仲介費公積金減少。去年10月售屋者在密蘇里州贏得第一件重大訟案，NAR及多家房仲業須賠付18億美元；現在雙方和解，NAR將得以解套。
唯一未納入和解案的大型房仲公司，是波克夏旗下的HomeServices。目前訴訟還在進行中。由於波克夏口袋極深，因此成為賣方律師針對的焦點。
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