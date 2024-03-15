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通膨疑慮揮之不去！美股道瓊早盤跌150點 台積電ADR跌逾2％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股道瓊15日早盤跌約150點，市場持續擔心通膨的威脅。路透
美股道瓊15日早盤跌約150點，市場持續擔心通膨的威脅。路透

美股三大指數15日早盤全面續跌，道瓊工業指數跌156點，市場擔心通膨復熾恐影響聯準會（Fed）的決策立場。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.6%、那斯達克綜合指數挫跌0.7%、費城半導體指數跌0.3%、台積電ADR跌逾2%、輝達跌約1%。

軟體供應商Adobe在發布令人失望的財測後，股價暴跌近13%。美妝業者Ulta股價全年獲利預估未達市場預期，股價應聲重挫逾7%。

昨（14）日公布的2月生產者物價指數（PPI）比預期還強勁，導致10年期美國公債殖利率應聲攀升至4.29%，15日續升至4.318%，因為投資人擔憂近期的經濟數據過熱，使Fed難以放寬貨幣政策。

芝商所FedWatch工具顯示，Fed下周決策會議上按兵不動的機率達99%。Janney Montgomery Scott公司首席投資策略師盧斯基尼說，近來的數據可能讓外界質疑，通膨是否已降到足以讓Fed在今年稍晚降息的水準。

他說，通膨滑向2%目標水準的道路並不平順，這足以讓市場樂觀情緒冷卻。

Fed 指數 通膨

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