聽新聞
test
0:00 / 0:00
通膨疑慮揮之不去！美股道瓊早盤跌150點 台積電ADR跌逾2％
美股三大指數15日早盤全面續跌，道瓊工業指數跌156點，市場擔心通膨復熾恐影響聯準會（Fed）的決策立場。
道瓊工業指數早盤跌0.4%、標普500指數跌0.6%、那斯達克綜合指數挫跌0.7%、費城半導體指數跌0.3%、台積電ADR跌逾2%、輝達跌約1%。
軟體供應商Adobe在發布令人失望的財測後，股價暴跌近13%。美妝業者Ulta股價全年獲利預估未達市場預期，股價應聲重挫逾7%。
昨（14）日公布的2月生產者物價指數（PPI）比預期還強勁，導致10年期美國公債殖利率應聲攀升至4.29%，15日續升至4.318%，因為投資人擔憂近期的經濟數據過熱，使Fed難以放寬貨幣政策。
芝商所FedWatch工具顯示，Fed下周決策會議上按兵不動的機率達99%。Janney Montgomery Scott公司首席投資策略師盧斯基尼說，近來的數據可能讓外界質疑，通膨是否已降到足以讓Fed在今年稍晚降息的水準。
他說，通膨滑向2%目標水準的道路並不平順，這足以讓市場樂觀情緒冷卻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言