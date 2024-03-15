日圓反彈無力 美元走強 有望創1月中以來最大周線漲幅

美元周四走高，使得美元本周有望開創1月中旬以來最大周線漲幅。美元轉強主要因為最新公布的美國2月生產者物價指數（PPI）增幅高於預期、初領失業金人數意外下降，強化了市場對美國聯準會（Fed）將延後降息的預期。日圓則是因為傳出日本央行本月就要結束負利率，兌美元一度反彈但後繼無力。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四大漲0.56%，報103.36。本周四個交易日中，有三個交易日上漲。

周四美國發布的數據顯示，2月PPI上漲0.6%，而1月時的漲幅為0.3%；經濟學家預估2月PPI會上漲0.3%。另一項數據是，截至3月9日的那一周，美國初領失業金人數減少1,000人，經季節性因素調整後為20.9萬人；經濟學家的預估人數是21.8萬人。

多倫多Silver Gold Bull的外匯和貴金屬風險管理主管Erik Bregar認為，聯準會下周召開利率政策會議時，可能偏向鷹派。

以聯準會目前的利率預測點狀圖來看，2024年將有三次降息，不過這是早在12月發布的資料。自那時以來，美國的通膨數據一直相當粘著，勞動力市場也依然緊繃。聯準會的政策會議將於19日、20日舉行，雖然市場預期這次利率不會有任何變化，但投資人將密切關注點狀圖的修正情況。

根據LSEG的利率概率應用程序，美國利率期貨已將6月降息的可能性從周三稍晚時的約67%降至60%。對於2024年，市場目前的定價是降息不到三次，低於大約兩周前的三到四次。

日圓方面，日本時事通訊社報導，日本央行開始安排在18日到19日的會議上，結束負利率政策。報導發布後，日圓兌美元和歐元均一度走強，但之後日圓兌美元又逆轉走貶，尾盤下跌0.4%，報148.29日圓兌1美元。

日本「春鬥」的薪資談判初步結果將於今（15）日公布，日本幾家大企業已經同意滿足工會的加薪要求。野村證券經濟學家Uichiro Nozaki等人在報告中提到，數據將顯示今春日本勞資首輪談判中的薪資漲幅約5.1%。