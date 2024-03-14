快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

飆股變燙手山芋...特斯拉、波音股價崩 因「1通病」使投資人變心

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
今年來特斯拉股價崩跌31%，任憑執行長馬斯克誇口這家電動車公司前景亮麗，仍喚不回投資人熱情。美聯社
今年來特斯拉股價崩跌31%，任憑執行長馬斯克誇口這家電動車公司前景亮麗，仍喚不回投資人熱情。美聯社

截至13日收盤為止，美股標普500指數今年來表現最佳的成分股是人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia），這一點也不令人意外。表現最糟的成分股又是誰？答案是：昔日漲勢也曾風馳電掣、直上雲霄的電動車大廠特斯拉（Tesla）以及飛機製造巨人波音（Boeing）。

今年來，特斯拉股價重挫31%左右，波音股價年初迄今大約摔落30%。與此同時，標普500指數今年來勁漲約8%。有時，股價不只是螢幕上隨機閃現的數字，可能凸顯一家公司在投資、策略上出了什麼問題，導致市場心理轉變。

巴隆周刊（Barron's）報導，波音和特斯拉這對難兄難弟2024年走衰運，股價大跌其來有自，並沒被投資人冤枉。

波音、特斯拉盈餘預測頻遭下修

一大理由是，兩家公司的盈餘預測都不升反降。華爾街分析師已調降特斯拉2024年和2025年的盈餘預測，下修幅度分別達到21%和25%。波音2024年預估盈餘也遭下修26%，2025年數據被砍了大約9%。

分析師看衰波音，因為該公司飛機頻頻出包，最離譜的是飛機艙門竟然在飛行途中掉落，因此被監管當局盯上，拖慢了生產速度。生產減緩可能也讓波音客戶急跳腳，因為搭機旅遊好不容易終於回升到高於疫前水準，新客機的需求正接近紀錄高峰。

特斯拉的問題不在製造品質，而是在電動車需求成長減緩，既因市場競爭加劇，也因特斯拉產品陣容出現老態，暢銷車款Model Y早在2020年就推出了。

兩家公司的共同通病：策略錯誤

乍看下，波音和特斯拉的問題顯然不一樣，但根本原因類似：兩家公司多年前種下策略錯誤的禍根，如今付出代價。

波音目前的麻煩肇始於2011年，那年宣布根據737型客機修改而成的737 MAX客機，設法與空中巴士大受歡迎的A320neo系列客機競爭。對於波音該不該設計全新機種，而不是翻新一款服役超過55年的飛機，航空業顧問與分析師意見分歧；但許多人寧可波音選擇發展成本高、費時長的全新機種。波音則選擇翻新舊型客機。十多年後的今天，股東仍為那項決策付出代價。

特斯拉也犯了一大策略錯誤，在2019年發表造型前衛的Cybertruck電動皮卡，視之為比推出一款平價電動車更迫切。這個決定在當時並不引人側目，畢竟電動車訂價不成憂慮，全尺寸貨卡占美國車市銷售相當大的比率。但如今看來，那項決定就不太明智了：Cybertruck價格高昂，而且生產難度高。在特斯拉費盡心思排除萬難的同時，大陸電動車對手比亞迪（BYD）趁虛而入，供應價格較低廉的電動車大搶市占，躍為純電池電動車的最大銷售商。反觀特斯拉，沒有一款售價3萬美元以下的車可賣給顧客。

市場心理從信任轉為懷疑

股市不會立刻察覺一家公司的策略鑄下大錯。波音2019年3月每股股價約440美元，儘管MAX已推出多年，期間還發生波音MAX噴射機墜毀的悲劇。在Cybertruck推出兩年後，2021年11月特斯拉股價仍高於400美元。13日收盤，波音每股報182.35美元，特斯拉以169.48美元作收。

按市場心理，成功的企業獲得長期信任，投資人骨子裡態度樂觀；但一旦那種信任崩壞，投資人開始正視現實，股價走勢可能瞬間急轉直下。

現在，這對難兄難弟面對新階段的市場心理：「證明給我看」。

任憑馬斯克誇口預言，特斯拉未來市值將超越蘋果與沙烏地國家石油公司Aramco的總和，也無法提振特斯拉股價。至於波音，投資人對新訂單利多消息置若罔聞，但一傳出新狀況，就果斷殺出持股。

亡羊補牢之道

兩家公司必須贏回投資人信任。波音必須證明品質確實改良，生產速度提升。特斯拉則必須推出魅力夠強的新車，而且發展進度不可延宕，不論自駕車技術進展如何。

簡單說，波音和特斯拉都必須矯正過往錯誤，耐心等待昔日決定最終開花結果。特斯拉平價款電動車訂於2025年上路，而波音至今尚未決定開發新型客機。

波音股價年初迄今大約摔落30%，一大理由是盈餘預測不升反降，品質頻頻出包也擊垮投資人信心。美聯社
波音股價年初迄今大約摔落30%，一大理由是盈餘預測不升反降，品質頻頻出包也擊垮投資人信心。美聯社

投資人 波音 特斯拉

延伸閱讀

昔日對手可能結盟隊友? Nissan傳攜手Honda對抗中國電動車

特斯拉市值跌至摩根大通之下 有分析師預料銷量將下滑

科技股漲勢暫歇！Nvidia、台積電ADR走跌 美股早盤漲跌互見

特斯拉宣布臺灣超級充電站突破100站！V4超級充電技術未來將引進

相關新聞

飆股變燙手山芋...特斯拉、波音股價崩 因「1通病」使投資人變心

截至13日收盤為止，美股標普500指數今年來表現最佳的成分股是人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia），這一點也不令人意...

才撤掉美國訂單不久 傳大陸買家取消或延後進口100萬噸澳洲小麥

繼美國過去一周超過50萬公噸的小麥被中國大陸撤單後，如今又傳出大陸進口商已取消或延後進口約100萬公噸澳洲小麥的消息；這...

市場期盼歐美央行6月降息 德法股市開盤創新高

市場盼望歐洲中央銀行（European Central Bank）和美國聯邦準備理事會（Fed）可能於今年6月降息，法國...

韓媒：三星計劃讓NAND漲價20% 正與客戶重新議價

根據韓媒朝鮮日報報導，三星電子據傳計劃將NAND快閃記憶體價格調漲多達20%，現在決定與大客戶重新議價取得公允合理的價格...

通膨放緩卻無感 物價繼續漲 消費者抱怨比疫前貴

勞工部數據顯示，全美通膨率已從2022年6月最近一次高點放緩至3.2%，但物價仍持續上漲，且明顯高於疫情之前，加薪幅度追...

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

聯準會連番升息推升房貸利率，買房難負擔，專家說，全美各地都市規畫法規嚴格、限制新屋興建，讓房屋供應短缺問題雪上加霜，買房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。