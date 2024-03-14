飆股變燙手山芋...特斯拉、波音股價崩 因「1通病」使投資人變心

截至13日收盤為止，美股標普500指數今年來表現最佳的成分股是人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia），這一點也不令人意外。表現最糟的成分股又是誰？答案是：昔日漲勢也曾風馳電掣、直上雲霄的電動車大廠特斯拉（Tesla）以及飛機製造巨人波音（Boeing）。

今年來，特斯拉股價重挫31%左右，波音股價年初迄今大約摔落30%。與此同時，標普500指數今年來勁漲約8%。有時，股價不只是螢幕上隨機閃現的數字，可能凸顯一家公司在投資、策略上出了什麼問題，導致市場心理轉變。

巴隆周刊（Barron's）報導，波音和特斯拉這對難兄難弟2024年走衰運，股價大跌其來有自，並沒被投資人冤枉。

波音、特斯拉盈餘預測頻遭下修

一大理由是，兩家公司的盈餘預測都不升反降。華爾街分析師已調降特斯拉2024年和2025年的盈餘預測，下修幅度分別達到21%和25%。波音2024年預估盈餘也遭下修26%，2025年數據被砍了大約9%。

分析師看衰波音，因為該公司飛機頻頻出包，最離譜的是飛機艙門竟然在飛行途中掉落，因此被監管當局盯上，拖慢了生產速度。生產減緩可能也讓波音客戶急跳腳，因為搭機旅遊好不容易終於回升到高於疫前水準，新客機的需求正接近紀錄高峰。

特斯拉的問題不在製造品質，而是在電動車需求成長減緩，既因市場競爭加劇，也因特斯拉產品陣容出現老態，暢銷車款Model Y早在2020年就推出了。

兩家公司的共同通病：策略錯誤

乍看下，波音和特斯拉的問題顯然不一樣，但根本原因類似：兩家公司多年前種下策略錯誤的禍根，如今付出代價。

波音目前的麻煩肇始於2011年，那年宣布根據737型客機修改而成的737 MAX客機，設法與空中巴士大受歡迎的A320neo系列客機競爭。對於波音該不該設計全新機種，而不是翻新一款服役超過55年的飛機，航空業顧問與分析師意見分歧；但許多人寧可波音選擇發展成本高、費時長的全新機種。波音則選擇翻新舊型客機。十多年後的今天，股東仍為那項決策付出代價。

特斯拉也犯了一大策略錯誤，在2019年發表造型前衛的Cybertruck電動皮卡，視之為比推出一款平價電動車更迫切。這個決定在當時並不引人側目，畢竟電動車訂價不成憂慮，全尺寸貨卡占美國車市銷售相當大的比率。但如今看來，那項決定就不太明智了：Cybertruck價格高昂，而且生產難度高。在特斯拉費盡心思排除萬難的同時，大陸電動車對手比亞迪（BYD）趁虛而入，供應價格較低廉的電動車大搶市占，躍為純電池電動車的最大銷售商。反觀特斯拉，沒有一款售價3萬美元以下的車可賣給顧客。

市場心理從信任轉為懷疑

股市不會立刻察覺一家公司的策略鑄下大錯。波音2019年3月每股股價約440美元，儘管MAX已推出多年，期間還發生波音MAX噴射機墜毀的悲劇。在Cybertruck推出兩年後，2021年11月特斯拉股價仍高於400美元。13日收盤，波音每股報182.35美元，特斯拉以169.48美元作收。

按市場心理，成功的企業獲得長期信任，投資人骨子裡態度樂觀；但一旦那種信任崩壞，投資人開始正視現實，股價走勢可能瞬間急轉直下。

現在，這對難兄難弟面對新階段的市場心理：「證明給我看」。

任憑馬斯克誇口預言，特斯拉未來市值將超越蘋果與沙烏地國家石油公司Aramco的總和，也無法提振特斯拉股價。至於波音，投資人對新訂單利多消息置若罔聞，但一傳出新狀況，就果斷殺出持股。

亡羊補牢之道

兩家公司必須贏回投資人信任。波音必須證明品質確實改良，生產速度提升。特斯拉則必須推出魅力夠強的新車，而且發展進度不可延宕，不論自駕車技術進展如何。