為川普當選超前部署 物流業者押寶墨西哥

國際物流業者透露，他們已經為川普11月可能贏得美國總統大選開始布局，並且為關稅可能調升而進行策略規劃，如果在川普主政下，美中貿易戰繼續升級，或是拜登連任後延續貿易戰，屆時墨西哥將成為重要的貿易門戶。

CNBC報導，物流業者開始著手規劃，是因為川普上月曾揚言，如果他再度當選，計劃對中國貨物實施60%或更高的關稅稅率，同時對所有美國進口品徵收10%關稅。

物流業者DHL亞洲執行長法蘭克上周表示，如果加徵更多關稅，遠離中國大陸的供應鏈分散化趨勢將加速。

他說：「我認為去除風險、從中國分散化到其他國家的當前行動將會加速。60%的關稅將使遷往他處更具吸引力。」

法蘭克預期，川普連任後若真加徵關稅，將促使貿易從中國擴大轉移至墨西哥，以避免關稅。這種情況已經發生，由於陸企在墨西哥設廠，或是利用墨西哥的港口，在中國流向美國的貿易中，有15%是透過墨西哥邊境進入美國。

另外，為了避免關稅的額外大陸貨櫃運輸，增加了卡車和鐵路公司的獲利，這對聯合太平洋鐵路公司是一大提振。

物流業者ITS Logistics的短駁和複合聯運副總裁布拉西爾（Paul Brashier）表示，隨著美企預期墨西哥港口成為未來貿易門戶，公司正見到商業活動大規模轉向墨西哥。