台積電ADR拖累費半繼續下跌 投資人等候美CPI數據

晶片股賣壓仍重，標普500指數和那斯達克綜合指數周一繼續下跌，投資人觀望本周公布的消費者和生產者價格數據，希望從中尋找聯準會（Fed）能否在未來幾個月開始降息的線索。

費城半導體指數下跌1.4%，以台積電ADR和超微（AMD）分別大跌5%和4.3%最重。輝達（Nvidia）也跌2%，上周五重挫7%的博通再跌1.2%。

在科技股「七雄」中有四檔下跌，Facebook母公司Meta Platforms大跌 4.4%，率科技股下跌。

那斯達克綜合指數回落65.84點，跌幅0.4%，報16,019.27點。標普500指數下跌5.75點，跌幅0.1%，報5,117.94點；道瓊工業指數上漲46.97點，漲幅0.2%，收在38,769.66點。

波音大跌3%。美國運輸部長布蒂吉格周一表示，他希望波音公司配合司法部和國家運輸安全委員會對阿拉斯加航空一架737 MAX 9在1月5日發生的空中緊急事件的調查。

美國周二將公布2月消費者物價指數，預料年增率為3.1%。美國生產者價格指數(PPI)將於周四公布。

美國公債殖利率走高，美國10年期公債殖利率觸及4.103%。

在個股中，天然氣生產商EQT是周一標普500指數中表現最差的股票，在宣布買回一家前子公司的交易後股價暴跌7.8%。

生物技術公司Moderna是標普500指數中表現最好的成分股，大漲8.7%。