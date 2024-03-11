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Google會凋零嗎？沃爾瑪的生成式AI一站式搜索服務 來勢洶洶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
包括沃爾瑪在內美國零售業者投資AI提供一站式搜索服務，引發Google是否會凋零的疑惑。路透
包括沃爾瑪在內美國零售業者投資AI提供一站式搜索服務，引發Google是否會凋零的疑惑。路透

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）強勢宣傳其生成式AI能提供的一站式搜索，顧客策劃活動時可依晚餐或約會等主題進行搜索，不再逐個尋找單件商品，其他零售業者，包括亞馬遜、Instacart和Shopify也都大力投資AI搜索，這引發外界對於搜索引擎Google將來是否會失去光環的疑惑。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上月於財報發布後與分析師通話，談到該公司的生成式AI搜索功能：「我們最感到興奮的是搜索方式進化，以及生成式AI如何幫我們改善客戶和會員的搜索體驗，變成以解決方案為導向的搜索。這一切發生得非常之快。」

沃爾瑪早已大量運用科技，成功抵禦來自亞馬遜的威脅，在零售領域保持領先地位。這家公司的股價日前剛創下新高。

Forrester首席分析師Sucharita Kodali指出，沃爾瑪收購了由前亞馬遜高管Marc Lore創辦的 Jet.com以後，更強調其科技屬性，而在它進行的大量嘗試裡，增加AI搜索功能的成敗成本非常低。

嘗試也可能出錯。Google最近倉促發布Gemini生成式AI就出包了。該公司股價這個月跌跌不休，跌幅已逾8%。Google共同創辦人布林（Sergey Brin）承認發布會「搞砸了」，但否認外界對該公司前景的擔憂。

他說：「商業模式會隨著時間推移而轉變。我個人認為，只要能產生巨大價值，我們能找得出商業模式所在。」

投資AI搜索的零售業者不僅僅沃爾瑪而已。Instacart也有具AI功能的「Ask Instacart」允許顧客根據活動主題進行搜索。亞馬遜AI購物助理Rufus能讓用戶與平台對話以討論需求。Shopify的「語義搜索」（Semantic Search）能協助賣家找到合適商品賣給潛在客戶。

Insider Intelligence分析師Jacob Bourne說，這將成為線上零售商的常態，外界想知道，影響所及，「Google搜索會不會凋零死去？」

Kodali的看法是，Google面臨的威脅沒那麽致命。零售商早期的AI成功不會改變其他許多事仍然高度依賴Google搜索的事實。購物以外仰賴Google的比率占掉搜索次數的90%，因此除非亞馬遜和沃爾瑪涉足另外90%的搜索業務，Google不可能沒落。

Google母公司Alphabet正持續大力投資Gemini和更多的AI工具，以便讓它自己能嵌入其他零售業生態系統，例如Google Cloud提供零售業的Vertex AI搜索 ，以及Conversational Commerce工具，後者允許企業客戶在它們自己的網站和應用程式上置入虛擬的AI客服代表。Google Cloud旗下AI產品的客戶包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、Macy's Ikea、Lowe's和Rainbow Shops。

客戶 沃爾瑪

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