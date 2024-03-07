蘋果股價跌破170美元支撐 接下來關注這個價位

蘋果股價6日連續第六個交易日下跌，且跌破關鍵的170美元支撐價位，引發投資人好奇蘋果股價是否即將觸底。

蘋果6日收盤挫跌0.59%至169.12美元，本周來累計跌逾7%，今年來跌12%，表現落後那斯達克綜合指數約18個百分點。

而且，著重技術線型的Fairlead策略公司創辦人絲塔克頓（Katie Stockton）指出，蘋果跌破170美元的支撐，成為短期看跌型態，下個支撐約在161美元。她並未針對蘋果的人工智慧（AI）計畫或新款iPhone銷售作出基本面判斷，而是關注技術線型，預判蘋果股價中長期的走勢。

CappThesis創辦人卡佩雷里（Frank Cappelleri）認為蘋果股價約在165美元有支撐，看法類似絲塔克頓，若跌破165美元，可能會進一步下跌。

22V研究公司技術策略主管羅格（John Roque）1月指出，蘋果股價線形看起來很弱，接著又在2月底發表看空論點，若蘋果股價跌破165美元，接下來將下探130美元，為2021年來最低。以預估獲利計算，股價130美元的本益比約為20倍，類似標普500指數。

華爾街分析師給予蘋果的平均目標價為200美元左右，比最近價位高出約18%。一年前，蘋果的平均目標價約為170美元。

但Jefferies分析師貝文頓（William Beavingto）認為，若蘋果股價反彈，也不用太意外，蘋果目前相對於QQQ指數型基金（ETF）價位為2018年最超賣水準，這似乎是買進的好時機。

另一方面，蘋果和遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games之間的紛爭又有新發展。Epic Games在6日表示，蘋果已終結Epic Games瑞典的開發者帳戶，並指控原因之一是該公司批評蘋果對歐洲數位市場法（DMA）的遵循計畫。歐盟的數位市場法預定本周生效，要求蘋果允許其他應用程式商店能在其作業系統運作。

Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）表示，Epic Games計劃在歐洲推出新的應用程式商店，以分銷「要塞英雄」和其他遊戲，並在瑞典申請開發者帳戶，以幫助把這個應用程式商店帶到歐洲的蘋果裝置，但遭蘋果否決，「嚴重違反數位市場法，也顯示蘋果無意允許iOS裝置出現真正的競爭」。

蘋果聲稱，該公司終結Epic Games帳戶的權力，是根據2021年9月Epic Games控告蘋果一案的法官判決，當時Epic Games違反合約義務，促使法院裁定蘋果有權隨時自行終結「Epic Games任何或所有」全資子公司、分公司、以及／或其他被Epic Games掌控實體的帳戶。