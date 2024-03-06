專家憂泡沫衝擊超越.com

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）又達成另外一項里程碑：市值超越沙烏地阿拉伯國家石油公司，成為全球市值第三高的上市公司，且差距持續擴大。不過，輝達股價從2022年10月來暴漲逾700%，引發專家憂慮「AI泡沫」現蹤，且衝擊可能超越千禧年網路股崩盤的「達康泡沫（.com bubble）」。

彭博資訊報導，輝達1日收盤市值達2.06兆美元，首次收盤站上2兆美元大關，也是全球第一家市值超過2兆美元的半導體廠，並超越沙烏地阿拉伯國家石油公司市值（2.04兆美元），僅位居微軟的3.09兆美元和蘋果的2.77兆美元之後。

輝達股價4日再大漲3.6%至852.37美元，市值增至2.13兆美元，依然高於沙烏地阿拉伯國家石油公司的2.02兆美元。

在亮麗財報與財測加持下，輝達股價今年來股價暴漲約66%，市值增加約8,340億美元，同期沙烏地阿拉伯國家石油公司股價則跌逾5%，主要受石油輸出國組織和盟國（OPEC+）減產石油，以及沙國政府可能發行新股的影響。

輝達股價暴漲，也引發市場憂慮。華爾街日報（WSJ）報導，輝達股價自2022年10月14日以來，累計漲幅逾700%，市值從1兆元美元翻倍至2兆美元僅歷時180個交易日，遠短於蘋果、微軟（均超過500個交易日），促使一些華爾街專業人士懷疑這種熱情是否正轉變為典型的股票泡沫。

2018年開始為客戶推薦晶片股的Sound View財富顧問公司資深合夥人哈姆說，最近接到很多電話都是諮詢AI類股的電話，「一切順利時，我就會感到緊張，正與客戶討論先落袋為安」。