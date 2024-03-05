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追逐資料中心AI熱 四大科技巨人投資已遠勝過石油公司

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
為競逐人工智慧（AI）而更新資料中心的投資熱，四大雲端基礎設施公司的資本支出已遠超過石油業。美聯社
為競逐人工智慧（AI）而更新資料中心的投資熱，四大雲端基礎設施公司的資本支出已遠超過石油業。美聯社

富國投資研究所預測，為競逐人工智慧（AI）而更新資料中心的投資熱，Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟四大科技巨人到2025年每年的資本支出將逼近2,000億美元，遠遠超過大型石油業者的投資規模。

自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，這四家市值最大的雲端基礎設施公司的資本支出便已經超越石油業。去年，「超大規模」雲端公司的資本支出約為1,400億美元，市值最高的四家全球綜合石油公司- BP、雪佛龍、埃克森美孚和殼牌加起來也僅僅接近800億美元。

受到疫情和俄羅斯對烏克蘭發動戰爭影響，原油價格2022年3月一度突破100美元，後來主要石油生產國又藉減產措施，讓下跌的油價重回每桶80美元。當能源成本上升，石油公司向來會增加資本支出以加強原油生產。

富國投資研究所產業分析師Larry Pfeffer預計，到2025年，四家「超大規模」雲端公司的資本支出每年將逼近2,000億美元，這樣的投資熱也將掀起「漣漪效應」。

資料中心多年來一直是商用不動產的一個小眾領域，但隨著疫情危機和2022年底ChatGPT問世，需求不斷增加，尤其是能夠因應專注於AI客戶對電力需求龐大的新型設施來說，相關需求更為殷切。

新冠肺炎 油價 疫情

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