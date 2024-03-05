蝦皮母公司 去年賺錢了

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季盈餘跌幅小於預期，並出現首次公開發行股票（IPO）以來的第一次年度獲利，激勵該集團4日美股早盤股價一度急漲約13%。

彭博資訊報導，冬海4日公布，2023年第4季集團營收攀升4.8%至36億美元，高於市場預期的35億美元；受行銷開支影響，經調整後的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為1.267億美元，雖較2022年同期大減74%，卻仍優於市場預期的8,800萬美元。

至於全年營收為131億美元，比前一年成長4.9%；調整後的EBITDA從前年的虧損8.781億美元轉為有12億美元盈餘；淨利1.627億美元，也遠優於2022年的淨損17億美元。

另外，冬海的電商營收上揚23%，儘管遠低於幾年前的成長率，但此一結果顯示，隨著網購在人口逾6.5億的東南亞地區漸受歡迎，蝦皮在此區持續吸引買家。

冬海預估，電商的商品交易總額（GMV、即出售商品總值），今年將提高17%~19%，電商業務的EBITDA估計會在下半年重回正值。該集團董事長兼執行長李小冬說：「很高興告訴大家，我們達成了IPO來首見的全年年度獲利。」展望未來，他估計2024年將繼續盈利。

此結果可望緩和市場對蝦皮成長放緩憂慮。李小冬去年8月表示，為應對更激烈的競爭，打算擴大投資電商部門蝦皮。他正加強打造直播業務，此舉可能會侵蝕利潤，並引發與字節跳動的TikTok、阿里巴巴的Lazada間的價格戰。然而，他強調這是捍衛市占的必要舉動。

這番發言公布後，投資人一直在尋找線索，想了解冬海成長率是否仍有強力的上行空間，因為該集團可能會犧牲利潤，抵禦資金雄厚的競爭者TikTok和拼多多的Temu。

花旗集團分析師在財報公布前表示，要是蝦皮能透過支出，成功維持領先地位，並逐步改善賺錢能力、縮小EBITDA虧損，未來幾個月可能會看到轉捩點。