SpaceX「獵鷹9號」火箭升空 將4名美俄太空人送上國際太空站
美國太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭今晚從美國佛羅里達州發射升空，載運3名美國太空人和1名俄羅斯太空人前往國際太空站，執行為期6個月任務。
法新社報導，當地今天晚間10時53分（台北時間4日下午1時53分），「獵鷹9號」（Falcon 9）從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）起飛，一道長而亮的橘色火焰照亮夜空。
美國國家航空暨太空總署（NASA）電視台的解說員表示，這枚火箭在發射後數分鐘，便在大西洋上空以時速6000英里（約9600公里）飛行。
獵鷹9號載運的SpaceX太空船「乘龍奮進號」（Crew Dragon Endeavour）費時約9分鐘進入軌道，準備停靠國際太空站（International Space Station）讓3男1女太空人下船，並接走4名站上人員。
這次任務昨天曾嘗試首次發射，但因為強風而取消。
根據NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program），美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX自2020年以來一直提供替NASA將太空人送上國際太空站的服務，對手承包商波音（Boeing）至今則仍未完成認證。SpaceX已4度發射乘龍奮進號。
SpaceX這趟Crew-8發射任務是以美國太空人杜米尼克（Matthew Dominick）為首，他和同任務的同胞女太空人厄普斯（Jeanette Epps）及俄羅斯太空人格雷本金（Alexander Grebenkin）都是首趟太空飛行。
同任務的另一名美國太空人暨內科醫師巴拉特（Michael Barratt），則將是第3次登上國際太空站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言