快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

兩樣情！印度GDP獲上修 大陸GDP卻慘遭下調

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
穆迪投資者服務公司大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）
穆迪投資者服務公司大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。圖為穆迪位於紐約曼哈頓總部的招牌。（路透）

穆迪投資者服務公司（Moody's Investor Service）大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度最近幾季的成長動能相當強勁，穆迪看好這股勢頭將持續到2024年。

穆迪4日表示：「印度經濟表現良好，2023年的數據強於預期，因此我們將該國2024年的經濟成長率預測從6.1%上調至6.8%」。穆迪還說，印度很可能仍是G20中增長最快的經濟體。

在強勁的製造業和建築業活動的帶動下，印度在2023年的最後三個月以一年半以來最快的速度增長，交出成長8.4%的好成績，超出所有人預期。

穆迪表示，高頻指標顯示，去年第3和第4季的強勁動能，已延續到今年的第1季。穆迪預測，印度政策在5月全國大選後將保持連貫性，繼續側重於基礎設施建設。

另一方面，經濟學人智庫最新發表報告，將2024年全球實質GDP增長預測輕微上調1個百分點至2.4%，意味著今年的經濟增速與去年大致持穩，其中對美國今年GDP增長預測上調至1.8%，但第二大經濟體中國的成長率預測從4.9%降至4.7%。

報告預測，去年全球GDP增長2.5%，而今年的增速預估與去年相去不遠。經濟學人智庫表示，相對較高的利率將限制全球經濟活動，但沒有跡象顯示世界經濟承受陷入衰退的系統性債務壓力。

受惠於強勁的勞動市場，貨幣政策緊縮對美國經濟的影響小於預期，經濟學人智庫將美國今年的GDP增速由原來的1.3%上調至1.8%。而下調中國的經濟預測反映的是當局對陷入困境的開發商的支持延遲，讓消費和房地產相關活動的前景更加黯淡。

GDP 債務 印度 房地產

延伸閱讀

中國兩會 習近平先進製造大國目標重於刺激經濟

NBA／和去年時間點、理由相同 傳勇士維金斯正陷入家庭問題

NBA／維金斯又因個人因素缺陣 幸有保羅歸隊為勇士注強心針

勇士新舊傳承 庫明加脫穎而出可望獲1.5億美元續約

相關新聞

又解鎖一成就！Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

晶片大廠輝達（Nvidia）又達成另外一項里程碑，那就是市值超越了沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），...

比特幣盤中漲破65000美元大關 逼近2021年歷史新高

在一波資金湧入帶動下，全球市值最大的加密貨幣比特幣今天盤中漲破65000美元大關，距離2021年11月締造的新高價位僅一...

兩樣情！印度GDP獲上修 大陸GDP卻慘遭下調

穆迪投資者服務公司（Moody's Investor Service）大幅上修對印度的國內生產毛額（GDP）的預期，印度...

AI熱潮助攻美股！日經225指數、台積電股價攀新高 亞股漲多跌少

受到美國股市再創新高的激勵，亞洲股市今天收盤漲多跌少；其中日經225指數和台積電股價皆攀上新高點。漲勢由人工智慧（AI）...

砸重金搶泰勒絲東南亞獨家演唱會？星國：沒那麼「重」但確實值得

泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，爭取到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國4日表示，實際的補助...

日產汽車違法砍貨款 傳將被日本政府「勸告」

消息人士今天透露，日本公平交易委員會近日將以日產汽車片面減少支付貨款給約30間承包商、違反日本「外包法」為由，「勸告」日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。