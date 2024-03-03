美中貿易衰退 戴琪：正面發展

美國與中國大陸去年貿易額銳減，美國貿易代表戴琪向英國廣播公司（ＢＢＣ）說，這可能是正面發展，顯示雙方的多角化，未必負面。她還說，中國經濟發展正在全球製造許多競爭壓力。

美中分別為全球第一、第二大經濟體，去年向對方銷售商品的總額驟減一成七。在美中關係日益緊張下，華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）貿易專家芮恩希表示，去年美中貿易衰退，確實看似兩國正遠離對方的跡象之一。

中製汽車輸美進口稅率已達百分之廿五，美國政府並以這些使用中國技術的聯網智慧汽車恐有國安風險為由，宣布展開調查，在在暴露全球經濟分歧加深。

美國去年購買中國商品總額減幅逾兩成至四二七○億美元；中國去年購買美國商品總額則下降百分之四，至不到一四八○億美元。前年美中貿易還創新高，但多家大型美企已將生產移出中國，並受關稅影響。

美中均正試圖在非洲和亞洲部分國家地區提升經濟影響力，希望確保取得自然資源管道，並建立具韌性的供應鏈，這使世人擔憂全球將分裂為兩大貿易集團。世貿組織（ＷＴＯ）祕書長伊衛拉示警說，長此以往，將對世界經濟造成實質傷害，應非常小心以對。

ＷＴＯ研究發現，如此分歧恐使全球經濟的國內生產毛額（ＧＤＰ）損失百分之五。伊衛拉指出，當前經濟成長已因利率提高和通膨而苦，此一損失很大。

但芮恩希也提到，美國對東南亞經濟體增加進口，其很大一部分似來自中企將生產轉移或單純透過第三地出口產品，以規避對中國祭出的關稅等限制。

另外，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）一日公布總統拜登向國會提交的今年貿易政策議程與去年年度報告，華府列舉的貿易領域關鍵成就和優先事項首先是美台廿一世紀貿易倡議。ＵＳＴＲ聲明，該倡議被列為第一項「歷史性貿易安排」，美台將繼續談判第二批協定，鎖定農業、勞工及環保議題。該聲明所列的歷史性貿易安排還有美國–肯亞戰略貿易與投資夥伴關係與美洲經濟繁榮夥伴關係。