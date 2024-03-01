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亞洲首富小兒子婚前趴排場好驚人！蕾哈娜、比爾蓋茲都來了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
安巴尼小兒子阿南特與未婚妻28日起在當地小鎮宴請5萬名村民。路透
安巴尼小兒子阿南特與未婚妻28日起在當地小鎮宴請5萬名村民。路透

亞洲首富、印度「信實集團」（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）近日為兒子舉辦連續3天的婚前趴，身價高達1140億美元的安巴尼花錢不手軟，除了安排專機接送賓客外，更宴請超過5萬名村民，同時微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也受邀出席，表演嘉賓更是流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）。

路透報導，現年66歲的安巴尼是印度「信實工業集團」的董事長，也是身價高達1140億美元（約新台幣3.6兆）、在全球富豪榜排名第9的亞洲首富。

安巴尼的小兒子、現年28歲的阿南特（Anant Ambani）今年7月將與相戀多年的女友瑪尚特（Radhika Merchant）成婚，安巴尼則選在3月1日開始舉行為期3天的婚前派對

這場婚前趴的表演嘉賓除了包括美國流行樂天后蕾哈娜外，知名魔術師大衛布萊恩（David Blaine）也將到場表演。此外，許多重量級人物也受邀出席派對，包含比爾蓋茲、祖克柏、印度大亨阿達尼（Gautam Adani）、迪士尼執行長艾格（Bob Iger）和多位板球選手和寶萊塢電影明星等都是座上賓。

在這場派對開始前，阿南特和瑪尚特2月28日就先在「信實工業」位於古吉拉特邦（Gujarat）的煉油廠內、占地3000英畝的花園宴請5.1萬名村民，安巴尼更是聘用100名廚師、提供超過500種菜餚，還強調「絕不會吃到重複的菜色」。

安巴尼小兒子阿南特與未婚妻28日起在當地小鎮宴請5萬名村民。路透
安巴尼小兒子阿南特與未婚妻28日起在當地小鎮宴請5萬名村民。路透

印度 派對 祖克柏

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