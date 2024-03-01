AI熱推動戴爾伺服器銷售大增 財報優預期致股價狂漲18％

戴爾（Dell Technologies）周四發布去年第4季財報，營收和獲利雙雙優於分析師預期，反映出市場對其AI伺服器有強勁需求。該股股價應聲在盤後交易大漲18%。

上季營收223.2億美元，比一年前的250.4億美元下降了11%，但略高於分析師預期的222億美元。調整後每股盈餘為2.20美元，分析師平均預期1.73美元。

財務長Yvonne McGill在新聞稿中表示，戴爾將把年度現金股利提高20%到每股1.78美元， 這是「我們對業務充滿信心的證明」。

該公司包括伺服器在內的基礎設施解決方案部門（IGS）上季營收是93億美元，高於市場預期。戴爾說，銷售比第3季增長10%，主要是「受到AI優化伺服器的推動」，儘管該部門營收比一年前下降6%。AI優化伺服器帶動了49億美元的營收。儲存收入45億美元。

營運長Jeff Clarke在財報電話會議準會的發言中說，戴爾上季的AI優化伺服器出貨達到8億美元，他補充表示，與業內許多公司一樣，戴爾業務也受到先進電腦晶片供應制約，雖然看到「（輝達）H100晶片的交貨時間正在縮短」，但需求仍大於供應。

客戶解決方案部門（CSG）上季營收為117億美元，較一年前下降12%，降幅高於分析師預期的10%，反映個人電腦市場的持續低迷。其中包括商用電腦銷售額年減11%到95.6億美元，消費者電腦營收年減19%至21.5億美元。

Clarke說：「短期內，個人電腦市場仍然疲軟，由於企業和大客戶對支出保持謹慎，預計復甦要到下半年。」他補充，隨著當前的電腦老化，以及與微軟Windows 11軟體和AI導向硬體相匹配電腦的發布，新的個人電腦採購周期應該要開始了。

戴爾給出的展望是，第1季營收預計在210億至220億美元間，截至2025年2月的年度營收在910億至950億美元間。分析師對於本年度營收的平均預期是921美元。剔除部分項目的每股盈餘是7.5美元，加減25美元。分析師平均預期7.11美元。

戴爾周四在正常交易時段上漲1.51%，以94.66美元作收後，盤後交易最高觸及113.34美元，稍後回檔至112.08美元。由於投資人看好AI驅動的採購周期裡伺服器能起到的作用，該公司股價在過去12個月上漲了一倍多。