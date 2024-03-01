快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本7-11推放大版門市

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電

日本7-Eleven母公司7&I控股先前把便利商店概念變得更精緻化、並拓展到全日本，現在則希望測試消費者是否樂於接受具有更多商品選擇的「放大版」小7門市。

7&I控股在鄰近東京的千葉縣開設了一家新店，販售的商品品項是一般7-Eleven的逾兩倍，門市面積也增加約一倍。該公司表示，這項計畫若要成功，該店的平均每日營業額必須超過一般門市所賺的70萬日圓（4,600美元，相當於新台幣14.8萬元）。

不同於美國的7-Eleven，日本的「小7」提供從鮮食、音樂會門票到收取快遞包裹等更多服務。但現在，日本的7-Eleven又正押注在提供更多食品選項與家庭日用品，以吸引更廣泛的消費者客層。

7&I控股主管山口圭介表示：「我們的門市現在對女性、家庭和年紀較小消費者而言，不是那麼受歡迎。在選擇上架商品時，要如何平衡這點，是我們最關注的事情。」

在這家新試驗的千葉門市裡，販售了包括新鮮水果、尿布到頭髮洗護產品等全日本21,500家門市不太常見到的商品。除了咖啡外，也會販售現烤麵包與披薩。

日本 消費者 音樂會

延伸閱讀

巨人軍來台／陳冠宇日本5蛋都去過 解鎖台北大巨蛋直呼幸運

MLB／慶賀大谷翔平結婚 日本雅虎出現彩花特效

兩個金山相見歡 日本金山町參訪金山區公所

姊妹市友好展現 日本琴平町金字燈籠高掛新北燈會

相關新聞

全球稅務改革協議 踢鐵板

一項旨在對跨國企業徵稅的全球稅務改革協議，踢到鐵板，眼看就達不到6月底前落實的截止期限，20國集團（G20）財政部長會議...

去年全球超級富豪變多了

最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領...

惠普上季營收下滑 減幅收斂

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收下滑，不過減幅連續第三季收斂，被視為PC市場趨穩、今年將恢復成長的跡象，但消費者...

比特幣狂飆觸及6.4萬美元 兩個月勁揚逾40%

比特幣28日盤中一度漲至64,037美元，為2021年11月來首度漲破64,000美元大關，距離歷史新高68,990美元...

美PCE通膨符合預期

美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年增率持續下降，但月增率偏高，顯示短期通膨壓力加重。不過各項通膨指標升幅都符...

去哪加油、聽什麼音樂全都錄 美：陸聯網汽車威脅國安

美國總統拜登28日簽署行政命令阻止美國民眾敏感個資被外流至中俄等國後，拜登29日說，中國大陸製造的聯網汽車有遠端竊取重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。