日本7-11推放大版門市

日本7-Eleven母公司7&I控股先前把便利商店概念變得更精緻化、並拓展到全日本，現在則希望測試消費者是否樂於接受具有更多商品選擇的「放大版」小7門市。

7&I控股在鄰近東京的千葉縣開設了一家新店，販售的商品品項是一般7-Eleven的逾兩倍，門市面積也增加約一倍。該公司表示，這項計畫若要成功，該店的平均每日營業額必須超過一般門市所賺的70萬日圓（4,600美元，相當於新台幣14.8萬元）。

不同於美國的7-Eleven，日本的「小7」提供從鮮食、音樂會門票到收取快遞包裹等更多服務。但現在，日本的7-Eleven又正押注在提供更多食品選項與家庭日用品，以吸引更廣泛的消費者客層。

7&I控股主管山口圭介表示：「我們的門市現在對女性、家庭和年紀較小消費者而言，不是那麼受歡迎。在選擇上架商品時，要如何平衡這點，是我們最關注的事情。」

在這家新試驗的千葉門市裡，販售了包括新鮮水果、尿布到頭髮洗護產品等全日本21,500家門市不太常見到的商品。除了咖啡外，也會販售現烤麵包與披薩。