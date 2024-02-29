比特幣投資人笑開懷！價位逼近歷史最高點 兩大因素「飆上天」

上個月當比特幣逼近45,000美元價位時，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）將這種加密貨幣比喻為寵物石（Pet Rock，1970年代中期的一種瘋狂的養寵物風潮），並表示人們需要「停止談論這件事」。

現在，比特幣的投資人輕鬆賺大錢，笑得樂不可支。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這款加密貨幣在短短五天內就飆漲了20%。在28日收漲後，比特幣價格已接近2021年11月創下的約69,000美元的歷史高點。如今，比特幣交易價格再度超過60,000美元。

這波漲勢的部分原因，是美國證管會（SEC）上個月批准比特幣EFT後，促使數十億美元流入加密貨幣。

另一個重要因素是即將到來的比特幣「減半」。減半是指比特幣的內建功能，它會自動降低新加密幣進入流通的速度。大約每四年會發生一次，理論上，「減半」會推高比特幣的價格，因為會使本已有限的貨幣變得更稀缺。

發生這種情況是因為，當達到門檻時，比特幣礦工（他們負責解決使用代幣內在複雜數學問題的程序）發現以比特幣計價的獎勵減少了一半。

過去，比特幣減半催生了重要的多頭時期，但並未硬性規定每次都是這種結果。 任何事件—例如新監管的前景—都可能削弱減半帶來的潛在利益。

然而，到目前為止，投資人似乎相當樂觀，並且急於進場或兌現收益。 加密幣交易平台Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）28日貼文表示，由於交易量激增，該公司經歷了嚴重的當機。