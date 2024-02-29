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2024逢閏年美股運勢偏吉 或像2008或2020？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歷史統計數據顯示，美股逢閏年漲多於跌，但2008年和2000年分別發生金融海嘯和網路股泡沫破滅，都帶給美股巨大震撼。路透
歷史統計數據顯示，美股逢閏年漲多於跌，但2008年和2000年分別發生金融海嘯和網路股泡沫破滅，都帶給美股巨大震撼。路透

敏於觀察風吹草動研判股市風向的投資人，在2月29日這個每四年一遇的「閏日」，可能想問：這多出來的一個交易日吉不吉利？在過往的閏年，股市行情偏漲或跌？

巴隆周刊（Barron's）報導，歷史統計資料顯示，閏日這天美國股市表現通常不佳。道瓊市場數據顯示，自1952年以降，如果2月29日當天股市有交易，道瓊工業指數和標普500指數跌多於漲；相形之下，這兩個股價指數在其餘交易日則是漲多於跌。

好消息是：閏日過後一個月，道瓊指數上漲機率達67%；三個月後，上漲機率達56%。

美股逢閏年的全年表現更佳：過去18個閏年當中，美股有14年是漲的。但這不表示美股遇上閏年必定行大運，明顯的反證是2008和2000這兩個閏年，分別發生金融海嘯和網路股泡沫破滅，結果美股跌得慘兮兮。

2024又是閏年，情況會是如何？目前為止，道瓊和標普都迭創歷史新高，那斯達克綜合指數距離再創巔峰也近在咫尺。但一些憂慮仍縈繞投資人心頭：驅動股價大漲的人工智慧（AI）熱潮或許已觸頂，美股估值已高，揮之不去的通膨可能迫使聯準會（Fed）把利率維持在更高水準更久，降息時間點一再往後延等等。

但美國經濟還不見衰退影子，企業獲利成長不輟，而通膨趨緩遲早會促使Fed啟動降息。至少目前看來，美股投資人似乎可指望閏年再次帶來好運。

投資人 指數 美股

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