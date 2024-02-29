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飛天車原型世界行動通訊大會亮相 美業者盼2025生產

中央社／ 巴塞隆納29日綜合外電報導
全球行動通訊大會（Mobile World Congress）。圖／聯合報系資料照
全球行動通訊大會（Mobile World Congress）。圖／聯合報系資料照

美國加州阿列夫航空公司開發的同名飛天車在巴塞隆納全球行動通訊大會（Mobile World Congress）亮相。阿列夫希望生產可在地面駕駛，也可垂直升降，在空中飛行的汽車，盼2025年底前開始生產。

根據歐洲新聞台（Euronews）報導，阿列夫航空公司（Alef Aeronautics）技術長季瑟里（ConstantineKisly）表示：「它就像你從科幻小說看到的飛天車。」

「所以可以飛天駛地。為什麼要可以在天上飛？因為要有效的運用，如何有效駕駛而不致造成交通壅塞。為什麼要可以在地面駕駛？為了不用翻修現有的基礎建設。」

阿列夫航空打造了兩輛飛天車的初步原型。阿列夫的飛天車可以搭載兩人，目標是地面里程數可達320公里，以及飛行里程數320公里。

季瑟里說：「飛天車配備8具發動機，以及電力推動系統。我們利用市面上有的鋰聚合物電池，好讓這個構想可以盡快推上市。我們不會困在特定的動力系統，舉例來說，我們可以利用氫。沒錯，氫燃料電池。」

阿列夫航空預估飛天車初次問市，價格將在30萬美元左右（約新台幣949萬美元）。不過，他們希望量產後，能把價格降到接近一般轎車的水準。

阿列夫航空認為飛天車是緩解交通瓶頸路段的解決方案。「我們是解決交通問題的公司，對城市和人類而言，這是一大挑戰。這是我們的工作。」

一旦空中交通法規修法允許汽車飛天，阿列夫航空希望在2025年底前開始生產。

全球有多家開發飛天計程車和飛天車原型的公司，阿列夫航空是其中一家。

MWC 美國 計程車

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