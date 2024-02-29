誰會先降息？分析師指「這2國」央行恐最先轉向 關鍵原因曝光

分析師說，日本和瑞士央行已成為未來兩個月最有可能改變路線的兩大央行，但政策方向將截然不同。

財經網站CNBC報導，根據芝商所的FedWatch工具，預計聯準會（Fed）將在6月首次降息，市場預期將降息1碼（25個基點），使聯邦資金目標利率降到5%至5.25%的區間。Fed的1月會議紀錄顯示，官員對太快降息謹慎以對，同時對通膨全面下滑趨勢表示審慎樂觀。

隨著歐元區1月通膨率將回落至2.8%，歐洲央行（ECB）也被預測將在6月開始降息，但歐元區大部分地區的經濟成長仍停滯不前。

路透最近的調查顯示，目前預期英國央行將是最後才開始退出緊縮貨幣政策的主要央行之一，多數經濟學家預期將在8月首次降息。高盛上周將英國的降息預期，從5月延到6月，理由是幾項關鍵通膨指標看起來「較穩固」。

然而，這家華爾街巨頭表示，英國貨幣政策委員會今年將五度降息，且各降25個基點，在今年12月前將基準利率降至4%；相形下，市場共識是降息三次。

根據市場預期，率先降息的十國集團（G10）央行將是瑞士央行。根據LSEG數據，市場預期3月首次降息25個基點的可能性約為60%，從而將瑞士央行關鍵利率降至1.5%。

瑞士整體通膨率從去年12月的1.7%降至今年1月的1.3%，遠低於市場預期，而核心通膨率從1.5%降至1.2%。凱投宏觀分析師表示，通膨大幅下滑意味著通膨「看來肯定會低於瑞士央行第一季1.8%的預測」。

他們並表示：「隨著核心通膨的下降，我們認為這將鼓勵瑞士央行決策者在3月的下次會議，將政策利率從1.75%下調至1.50%。」

在日本方面，儘管大多數主要央行都在考慮放鬆貨幣政策，但日銀（央行）面臨的問題卻相反。法國興業銀行28日在報告中說，日銀擁有最終終結負利率和殖利率曲線控制（YCC）政策所需的一切。

自2016年1月以來，日本央行的短期存款利率一直設定為負0.1%，因為政策制定者希望刺激經濟擺脫長期停滯。若是升息，將是日本16年來的首見。

在日本核心通膨率連三個月放緩後，1月年增率仍達到2%，意外高於預期，顯示持續回歸超低通膨的可能性不大。

興業銀行全球外匯策略主管朱克斯（Kit Juckes）表示：「如果通膨持穩在2%左右，而不是一路回落至10年平均值（略高於1%），那就沒有理由延後終結負利率和殖利率曲線控制政策。」