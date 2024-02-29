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零排放 「能源觀察者號」即將完成環球之旅

中央社／ 美國勞德岱堡28日綜合外電報導

再生能源和在船上電解海水產生氫能驅動的船隻「能源觀察者號」（Energy Observer）本週停靠在美國東南部佛羅里達州，準備完成環球航行的最後一段旅程。

法新社報導，長100英尺（約30公尺）的雙體船「能源觀察者號」自2017首次啟航以來，已經行駛6萬3040海里。這次環球航行始於2020年。

這次任務測試包含太陽能板和名為Oceanwings的先進翼帆等再生能源，作為在非洲、亞洲和南極洲海岸多種氣候條件下的能源。

自動化的12公尺高翼帆能提高船隻速度並減少能源消耗。

船長傑瑞（Marin Jarry）在位於邁阿密（Miami）北方的勞德岱堡（Fort Lauderdale）告訴法新社：「我們在這段旅程中學到很多。」他並表示，他想要透過研討會、文章和影片分享所學。

這項計畫希望對航運業產生影響，尤其是其Oceanwings已運用於商業航運。

在「能源觀察者號」目前的航程中，船隻能源有40%來自於風能，40%來自太陽能，另外20%來自氫能。

在返回法國之前，「能源觀察者號」預計還將停靠華盛頓、紐約和波士頓。

另外，近120公尺長、可承載5000公噸的貨輪「能源觀察者2號」（Energy Observer 2）已經在籌備中，預計將以液態氫作為燃料。

航運業每年產生的溫室氣體占全球總排放量約3%。

再生能源 美國 華盛頓

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