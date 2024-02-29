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MWC新型態裝置輩出！AI Pin、智慧戒指超搶鏡 這款今年有望上市

中央社／ 台北29日電
024全球行動通訊大會（MWC）。圖／聯合報系資料照
024全球行動通訊大會（MWC）。圖／聯合報系資料照

2024全球行動通訊大會（MWC）展期進入尾聲，盤點今年產品亮點，新型穿戴裝置聲量已壓過智慧手機，在高通展區現身的AI Pin、三星智慧戒指、OPPO AR智慧眼鏡華為耳夾式耳機等，均獲各界關注。

受到各國媒體關注的AI Pin是由前蘋果介面設計師、軟體工程師共創的新創公司Humane所推出，重量僅34公克，雖無螢幕，但可拍照、隨時投影，也能上網、語音通話，並使用AI查詢或翻譯，被視為是下一世代的通訊裝置。

外電報導，AI Pin將於今年3月開始出貨，每台售價699美元，約新台幣2.1萬元；市場並傳出，是由和碩代工，並搭載高通處理器相關晶片。

而三星在MWC上公開展出的Galaxy Ring智慧戒指，也成為各界話題。智慧戒指外型與常見的金屬戒指無異，搭載心律、睡眠等偵測紀錄功能；三星說明，Galaxy Ring能簡化日常健康流程，透過SamsungHealth數位健康平台，支援更聰明、健康的生活形態。

市場傳出，Galaxy Ring可能會在今年上市，但具體方案與價格尚未出爐。

OPPO在MWC期間也發布新一代AR智慧眼鏡OPPOAir Glass 3概念產品，重量僅約50公克左右，是OPPO與高通、新創企業銳思智芯合作，透過AI Motion演算法的融合視覺感測技術（HVS）方案，使用者只需輕碰鏡腳，即可體驗語音助手功能，還支援觸控手勢，進行音樂播放、電話通話、資訊顯示、彩色圖片瀏覽等操作。

華為在今年MWC展上推出新型態TWS無線藍牙耳機FreeClip，是全球首款耳夾式耳機，預計在3月8日在台開賣。

華為說明，FreeClip以獨創的C形橋設計（C-bridgeDesign），不入耳道，讓聆聽過程減少對聽覺的損害，在外行車運動也更加安全，跑步、登山、健身等激烈運動也不易掉落。

MWC 三星 戒指 新創企業 眼鏡 華為 高通

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