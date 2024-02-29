台積電ADR連兩日下跌 較台北交易溢價仍高達15%
台積電ADR周三下跌0.9%，收在127.38美元，較台北交易溢價15.3%。費城半導體指數下跌1.1%。輝達（Nvidia）下跌1.3%。
美國股市周三小跌，低迷的經濟數據在周四公布關鍵通膨數據前打壓了市場信心。
道瓊工業指數小跌23.39點，跌幅不到0.1%，收在38,949.02點；標普500指數下跌8.42點，跌幅0.2%，報5,069.76點；那斯達克綜合指數下跌87.56點，跌幅0.6%，收在15,947.74點。
台灣昨天逢228假期休市一日。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 150.58 -0.73 138.00 9.12
中華電 CHT 119.80 +0.11 121.00 -0.09
台積電 TSM 805.07 -0.94 698.00 15.34
聯電 UMC 47.65 -0.40 48.15 -1.03
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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