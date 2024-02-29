快訊

蘇丹衝突十個月：依然在槍與炸彈中輪迴的人們

2024全球最佳醫院公布 台灣35家上榜名單一次看

台積電ADR連兩日下跌 較台北交易溢價仍高達15%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.9%，收在127.38美元，較台北交易溢價15.3%。費城半導體指數下跌1.1%。輝達（Nvidia）下跌1.3%。

美國股市周三小跌，低迷的經濟數據在周四公布關鍵通膨數據前打壓了市場信心。

道瓊工業指數小跌23.39點，跌幅不到0.1%，收在38,949.02點；標普500指數下跌8.42點，跌幅0.2%，報5,069.76點；那斯達克綜合指數下跌87.56點，跌幅0.6%，收在15,947.74點。

台灣昨天逢228假期休市一日。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.58 -0.73 138.00 9.12

中華電 CHT 119.80 +0.11 121.00 -0.09

台積電 TSM 805.07 -0.94 698.00 15.34

聯電 UMC 47.65 -0.40 48.15 -1.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台積電先進製程廠傳落腳雲林 政院規劃擴大中科虎尾園區

高盛喊買台積 目標價760元

台積電熊本廠開幕後 布局「半導體ETF」追求上中下游完整商機

影／台積電擴廠民生恐缺水電？盧秀燕：有公文保證「安啦」

相關新聞

美元兌日圓和歐元在通膨公布前反彈 比特幣穩守6萬美元

美元兌歐元和日圓周三走升，投資人為周四公布的美國和歐洲通膨數據做準備，月底投資組合調整也可能影響市場走向。

勞力士銷售破100億美元大關 市占率擴大至逾30%

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告，勞力士（Rolex）的市占不斷擴大，銷售已突破100億美元大關。

美國股市三大指數全跌 Fed官員重申評估數據後再談降息

美國股市周三小跌，低迷的經濟數據在周四公布關鍵通膨數據前打壓了市場信心。

麥肯錫否認為中國政府獻策 已停用自家網站「宣傳文宣」卻露餡

全球管理顧問巨擘麥肯錫公司否認曾替北京工作，卻遭踢爆已經停用網站的企業宣傳提及它曾為中國中央政府提供提振國內消費和醫療政...

等待PCE通膨報告 道指連跌三日

投資人期待本周稍晚發布的重要通膨報告，股指收跌。

比特幣衝上6萬美元

彭博資訊報導，比特幣價格28日突破6萬美元大關，為兩年多來首見。此種加密貨幣在2021年11月寫下空前新高，逼近6.9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。