研發10年 蘋果電動車喊卡

知情人士透露，蘋果公司（Apple）已取消研發十年的電動車計畫，放棄執行長庫克在二○一四年啟動的「終極行動裝置」夢想，部分電動車部門員工將轉移到人工智慧（ＡＩ）部門，專注於生成式ＡＩ工作。

蘋果這項動作，顯示不再把未來賭在要價十萬美元的自駕車，而是追趕同業的ＡＩ效能，並且集中資源於Vision Pro頭戴裝置的商業化。

根據彭博資訊等媒體報導，上周才來台祝賀鴻海五十周年的營運長威廉斯和電動車開發副總裁林區，在十多分鐘的會議上向約二千人的特別項目事業群（ＳＰＧ）成員表示，將結束電動車專案。

蘋果電動車計畫部分員工將轉移到ＡＩ部門，例如車用ＡＩ團隊將轉為研發生成式ＡＩ；上百名開發自駕硬體、電動車內裝外觀及車用電子系統的員工，必須在公司內申請新角色，否則將被裁員，部分員工也已被告知將遭資遣。

蘋果結束開發電動車是令人震驚的決定。二○一四年來，蘋果已砸入數十億美元研發資金，目標是推出豪華內裝、語音導航的全自駕電動車，但團隊歷經幾輪重整和策略調整，卻描繪不出明確發展路徑，自駕效能目標也受挫。

蘋果這項調整，預示未來將聚焦追趕生成式ＡＩ領域對手，並集中資源讓Vision Pro成為主流熱銷裝置。彭博資訊分析認為，從ＡＩ營收流和汽車營收的長期利潤潛力考量，蘋果把資源轉向生成式ＡＩ為正確之舉。

蘋果已試圖打造一套ＡＩ系統，效能強到足以讓汽車全自駕，現在這些研發資源能運用到現有產品。金融時報報導，投資人也關注蘋果何時會為旗下智慧手機帶來新功能，以跟上三星和谷歌等競爭對手步伐。