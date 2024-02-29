美企高管賣股套現3,500億

隨著大盤指數及一些個股創下或接近歷史高點，受高度矚目的企業執行長、創辦人和繼承人正在大量出售其公司股票，包括亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克柏、摩根大通執行長戴蒙等企業大咖，在這波股市漲勢中合計出售多達約110億美元（約新台幣3,500億元）的股票。

貝佐斯上月在九個交易日中出售價值85億美元的亞馬遜股票；摩根大通執行長兼董事長戴蒙近日也出售價值1.5億美元的股票，這是他擔任該銀行最高職位18年以來首次套現。大約在同一時間，阿波羅全球管理公司共同創辦人兼前執行長布雷克（Leon Black）出脫了價值1.728億美元的股票，這也是他個人有史以來首次售股。

根據內部股票銷售數據公司Verity的分析，自2月初以來，祖克柏在數十筆交易中賣出了約140萬股Meta股票，價值約6.38億美元，而在去年11、12月和今年1月已分別出售了588,200股、688,400股和447,200股。在截至今年2月的三個月內，他的售股金額接近6億美元，過去四個月總計賣出12億美元股票。

創辦沃爾瑪（Walmart）的華頓（Walton）家族信託，本月出售了價值15億美元的沃爾瑪股票。根據彭博資訊報道，該家族擁有沃爾瑪約45%的股份。

許多售股都是根據這些企業在去年底和今年初制定的10b5-1交易計畫進行。這些交易計畫都是提前制定，以利券商在特定日期或股票達到特定價格時自動賣出。這些交易被設定在高階主管未掌握可能影響股價的重大非公開資訊時觸發，並使高階主管不會受到監管機關指控其可能涉及內線交易。

貝佐斯、祖克柏和戴蒙決定售股，極可能因為手中的持股價格飆升，套現變得愈來愈有意義。Meta股價過去一年飆升186%，摩根大通漲近30%，亞馬遜也飆升近90%。這三家公司的股價都已接近歷史高點，接下來的上漲空間可能有限，但企業老闆可能基於多種原因處置其持股。例如，會面臨巨額稅單，或者可能需要現金來支付豪宅或超級遊艇等大筆購買費用。

值得注意的是，他們沒有購買股票，因為如果他們購買自家公司股票，顯示他們相信最好的時刻尚未到來，並希望在個人投資組合中對自家公司有更多曝險。

反之，他們一直售股，可能會傳遞出這類訊息：他們的股票已經完全體現其價值，是到了套現的時候了。

此外，這些售股行為有可能是暴風雨前的寧靜？與金融服務公司合作的薪酬顧問強森表示，這些售股行為可能是因為秋季的總統大選能會改變局勢，因此，如果一位高管目前的「收入比預期多」，那麼分散持股不失是個好主意。強森並指出，富有的股票持有人可能會趁此時利用川普政府期間實施的稅負寬減，以免在選後被任何新政府或國會終結。