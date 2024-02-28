綠氨搶商機！ 是肥料也能做燃料

氨氣能做為肥料或燃料使用，隨著淨零碳排趨勢，各國都試圖搶進「綠氨」產業！目前每生產一公噸的氨，就會排放約1.9公噸的二氧化碳，約佔世界碳排放量的1.8%，於是企業瞄準淨零趨勢，利用再生能源、空氣與水生產氨；也有企業盼能透過小規模、集散化生產，減少氨的運輸成本。

《自然雜誌》指出，氨是肥料、火箭燃料、家庭清潔用品等重要成分，但過去是從低成本的甲烷中，提取氫氣，再混合氮氣發生反應，但因為生產過程會產生大量二氧化碳，而遭到詬病。目前已有企業透過空氣與水來生產氨，降低過程中的碳排放，如此生產的氨，又被稱為「綠氨」。

綠氨商機大

《BBC》報導，美國企業「Starfire Energy」就利用綠能從水中分離出氫氣，並與氮氣送進反應爐。執行長比奇說，整個系統可以透過風能與太陽能等再生能源來運作，目標於2025年進入商業規模，預計一天能生產一公噸的氨。

除了在生產流程中減碳之外，許多綠氨的創新公司都希望能讓「集散式」、「小規模」經營氨工廠，讓制氨工廠能夠散布各地，減少長距離運輸氨的需求，進一步減少碳排放。

氨作為零排放燃料

冰島企業「Atmonia」執行長佛羅莎多提爾就指出，雖然在傳統生產氨的過程中脫碳很重要，但可以將目標放得更大，如幫助交通工具擺脫化石燃料；企業「Jupiter Ionics」首席科學官麥克法蘭認為，人們對「氨能」有著濃厚的興趣，但前提是氨能必須要能進行大規模商業生產。

因為氨在燃燒過程中不會產生二氧化碳，作為「零排放」的燃料之一，也成為日本碳中和的國家戰略之一。目前日本企業「IHI」已經發明出一款燃燒氨的渦輪機，盼未來能協助該國重工業加速淨零的腳步。

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