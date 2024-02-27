快訊

三重大樓傾斜 建設公司副總經理晚間到場鞠躬道歉：負責到底

事發前有「連續怪聲」…三重大樓傾斜 住戶：先前曾2度向1999檢舉

意外之財！老翁忘記87萬定存20年 帶利息總額令他不敢相信

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google砲轟微軟壟斷雲端市場 不利生成式AI技術發展

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導
Google抨擊微軟的雲端運算商業手段。（美聯社）
Google抨擊微軟的雲端運算商業手段。（美聯社）

谷歌母公司Alphabet旗下谷歌雲端運算（Google Cloud）今天擴大抨擊微軟的雲端運算商業手段，稱微軟企圖壟斷市場，恐危害生成式人工智慧（AI）等新興技術發展。

路透社報導，微軟（Microsoft）和電商巨擘亞馬遜（Amazon）在雲端運算領域的市場影響力近來招致英國、歐洲聯盟（EU）及美國的審查。谷歌（Google）雖排名第3，但在該領域的市場影響力遠不及微軟和亞馬遜。

微軟與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的合作計畫，也導致壟斷市場疑慮進一步升高。

谷歌雲端運算副總裁札弗里（Amit Zavery）受訪時表示：「我們擔心微軟企圖如法炮製過去10年的商業手法。他們之前在本地軟體（on-premise）領域有許多壟斷的行為，現在他們試圖將這個做法延伸到雲端運算領域。」

他說：「他們正打造一個封閉平台，完全由微軟掌控並擁有。任何想使用雲端運算的顧客，只能去找微軟。」

札弗里也說：「如果微軟雲端不繼續開放，我們將面臨問題，即使在AI這類下一代技術方面也是如此。因為微軟正利用許多方式，迫使顧客轉向其雲端運算平台Azure。」

他敦促反托拉斯監管機構採取行動。他說：「我認為監管機構需提供某種指引，可能還需制定法規，以禁止微軟從事Azure雲端業務的方式，而非允許微軟將壟斷手法延伸至雲端領域。」

另一方面，微軟則反駁上述說法。微軟的1名發言人說：「正如最新公布的獨立數據，超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）仍保持良性競爭。2023年，微軟和谷歌的市占率略增，但亞馬遜網路服務（AWS）仍以顯著優勢穩占全球市場龍頭地位。」

Google 市占率 微軟 電商

延伸閱讀

谷歌影像AI兩三周才能恢復 分析師說股價低是有原因的

微軟敲定多年夥伴關係 攜手法新創公司Mistral AI

好好說話！Google聊天機器人稱莫迪是法西斯挨轟 印度科技部嗆觸法

微軟宣布與法新創公司Mistral合作推動AI 雖然投資OpenAI被盯上

相關新聞

曾料中2022華爾街慘況 資深交易老手：備妥現金等美股回跌10%

曾精準料中2022年美股慘況的一位資深交易老手預料，美股可能回跌5%至10%，投資人手上宜準備好現金，伺機逢低承接。

電玩業玩不動！Sony全球遊戲部門要裁員900人

Sony集團將在其全球電玩部門裁員900人，約占員工總數的8%，並將關閉在倫敦的一個部門。

日股牛市奔騰漲什麼勁？小摩策略師： 是一波慶祝行情

摩根大通日本策略師表示，日股這波多頭市場揮別了失落的30年，可說是一波歡慶「通縮終結」的慶祝行情。

Google砲轟微軟壟斷雲端市場 不利生成式AI技術發展

谷歌母公司Alphabet旗下谷歌雲端運算（Google Cloud）今天擴大抨擊微軟的雲端運算商業手段，稱微軟企圖壟斷...

大陸的經濟成長模式 只會加深北京與西方國家的貿易衝突

瑞士太陽能面板製造商Meyer Burger，正面臨來自中國大陸廠商的直接競爭，該公司說，除非政府介入金援，否則可能必須關閉虧損的德國廠。

日銀對終結負利率更具信心 最快3月可能落實

日本銀行（央行）決策官員愈來愈相信經濟活動的熱絡程度，足以使日銀嘗試立即退出負利率政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。