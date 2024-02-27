聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞銀：歐碳邊境稅無助減排

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

亞洲開發銀行（ADB）在26日發布的報告中表示，歐盟計劃對高碳排進口產品實施的關稅，可能會對亞洲開發中國家造成傷害，但卻可能無法大幅減少溫室氣體排放。

路透報導，亞銀指出，歐盟計劃實施的碳邊境調整機制（CBAM），預料會降低亞洲對歐盟的出口，尤其是西亞和西南亞，從印度出口的鋼材也可能受到衝擊。

但亞銀表示，由於亞洲整體的碳密集製造活動仍在持續增加，任何小規模的減排都只會被快速抵銷，較有效的做法應是建立分享減排技術的機制。

亞銀資深經濟學家佛斯特-麥葛雷格表示：「在現階段，這真的是一項相對有限的政策。這只針對進口到歐盟的產品，而且只涵蓋六個部門。」

他並表示：「這種方式的生產規模正在擴大，就算在全球更廣泛地實施這種碳定價，我們仍會看到排放增加，除非在生產技術上看到根本性的改變。」

另外，彭博資訊26日報導，中國生態環境部副部長趙英民表示，中國反對歐盟碳邊境稅，因為此舉單方面提高了較貧窮國家的成本，全球碳市場合作是比歐盟碳關稅更好的選擇。

機制 歐盟 開發中國家

延伸閱讀

不滿歐盟法規與增稅 波蘭農民封鎖高速公路

俄烏戰2周年遊行 駐歐盟代表李淳獲邀挺烏第一排

【專家之眼】當前中美歐三邊關係的演變

法國農民抗議者沖擊巴黎國際農業展

相關新聞

陸車廠比亞迪搶市 歐車廠叫苦

日內瓦車展26日登場，歐洲傳統車廠與聚焦電動車的大陸車廠同場較勁。比亞迪25日發表人民幣168萬元（約新台幣737萬元）...

好薪情 輝達半數員工年薪700萬

輝達（Nvidia）的驚人成長，在公司內外創造了一群百萬富翁。這家人工智慧（AI）晶片公司有一半員工的年薪接近23萬美元...

FT分析：先進國家房價 將觸底反彈

英國金融時報（FT）分析經濟合作發展組織（OECD）的數據後發現，先進國家房價普遍下跌的勢頭已大致消退，經濟學者並預測，...

又一家藥廠受惠於減重商機 股價飆升逾30%

丹麥生技公司Zealand Pharma與合作夥伴共同發明的藥物Survodutide，在臨床試驗捎來好消息，料將在蓬勃...

韓「口水救市」 投資人失望

南韓金融監管機構發布改善公司治理的措施，希望借鏡日本做法，消除韓股被低估的現象。但由於欠缺如何落實的具體細節，令投資人感...

售價過高、充電設施不足…美電動車買氣不如預期

近期美國電動車降價消息頻傳，看似賣不動，但其實銷量並沒下滑，只是沒有預期的那麼好。CNN分析，原因包括售價太高、充電設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。