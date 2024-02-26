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日經上周創新高後繼續攀高 日銀多了升息的另一理由

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日經225指數今天最高上漲289.40點至39,388.08點，上周四漲到歷史新高39,098.68點。路透
日經225指數今天最高上漲289.40點至39,388.08點，上周四漲到歷史新高39,098.68點。路透

日經225指數睽違34年後再創新高之後，日本銀行（央行）在推動負利率政策退場如今增添新的動力。

日經225指數上周四創新高後，周五逢天皇誕辰休市一日，今天早盤繼續上漲。今年截至上周四為止，日經225指數已上漲17%，延續去年28%的漲勢。對投資人而言，這為接下來兩個月內日銀可能升息提供一定的緩衝。

第一生命經濟研究所首席經濟研究員熊野英生（Hideo Kumano）秀夫告訴日經新聞：「營造支持政策調整的環境，正是日本央行總裁植田和男一直在做的事。」

日興資產首席全球策略師 John Vail 表示，日銀也可以藉政策緊縮發出「遏制資產價格過度上漲」的訊息，如此也可以發揮降低日圓走貶的效果。

市場普遍預期，日銀會在今年春季結束2016年1月引進的負利率政策。據日經旗下QUICK的一項調查顯示，有17%的經濟專家預料日銀會在3月18日至19日開會調整政策，有73%的經濟專家預料落在4月25日至26日。

日銀副總裁內田真一2月8日一次公開演講上，詳細說明升息的歷程，更加強外界對日銀即將調整政策的預期心理。內田提到2016年1月之前的狀況，當時隔夜拆借利率在0至0.1%的範圍內波動，並且對於持有在央行的超額準備的銀行支付了0.1%的利率。他說：「如果（日銀）回復這個情況，等於利率調升0.1個百分點。」

全日本資產管理公司首席策略師森田長太郎說，「過度強調寬鬆立場會加劇日圓貶值的影響。如果日圓再貶值5或10日圓，對經濟的傷害將大於好處。」他預料日銀3月會升息。

至於日股續創新高，他認為，日股榮景不應成為結束負利率政策的主要考慮因素，「但如果股價持續上揚變得過熱，並導致日經指數飆漲至5萬點，就可能成為貨幣政策決策的問題。」

日經225指數今天最高上漲289.40點至39,388.08點，上周四漲到歷史新高39,098.68點。

日本不計生鮮食物的核心通膨去年12月達到2.3%。日銀預測，2024財政年度核心通膨平均為2.4%，2025財政年度降至1.8%。日本央行的目標是「以可持續和穩定的方式達到2%的通膨率」。

若通膨率保持在日銀設定的目標之上，可能才會考慮升息。另一方面，如果通膨較為不穩，日銀能會偏向維持目前的寬鬆立場。

日銀總裁植田和男已向全國保證，升息將漸進而為，不會對已經慣於寬鬆貨幣政策的經濟造成任何損害。他2月9日在國會答詢時說：「寬鬆的環境很可能會延續一段時間。」這談話呼應副總裁內田的說法。也前一天說「很難想像（日銀）會走持續加速升息的步調」。

日本央行 通膨

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