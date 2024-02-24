巴菲特股東信上說些什麼？重點搶先看

「股神」巴菲特24日發表致波克夏公司股東信，信上重申「沒興趣買下或管理」西方石油（Occidental Petroleum），但表示會「無限期」繼續投資這家能源公司。截至去年底，波克夏已持有西方石油27.8%的股權。

巴菲特也在股東信上表示，他對波克夏旗下BNSF鐵路部門以及能源公用事業最近的表現感到失望，這兩項事 業都面臨營運逆境和棘手的監管大環境。

這位現年93歲的億萬富豪投資人在信上說：「波克夏基業長青。」他在信上詳述波克夏旗下事業與投資、大規模投資面臨的種種挑戰，並感性地向去年11月以99歲高齡逝世的長年老搭檔孟格（Charlie Munger）道別。

巴菲特在股東信上一開始就向孟格致敬，盛讚他是波克夏收購價值低估企業作風的「創建者」，並謙稱自己只是落實孟格願景的「總承包人」。

巴菲特寫道：「在實體世界，偉大的建築與他們的建築師密切相關，而那些灌水泥漿或安裝窗戶的人很快就被遺忘。波克夏已成為一家偉大的公司。雖然我長久來掌管建築團隊，但作為建築師的功勞永遠都是查理（孟格）的。」

信上重申巴菲特一些至理名言：強調耐心投資的價值、凸顯優秀管理團隊的特質，並且區分淨利與營業利益有何不同。

巴菲特信上也提到，波克夏如今規模龐大（市值大約9,000億美元），更難找到吸引人的大型投資標的。

他表示，希望波克夏表現得比美國一般企業「稍微好一點」，同時承擔較少風險。他指出，波克夏擁有龐大的現金餘額，以及能產生充沛獲利的事業，將使波克夏有能力挺住經濟景氣沉淪，屆時或許就會出現吸引人的投資機會，一如2008年金融海嘯時的情況。

巴菲特談到兩檔波克夏長期持股，即可口可樂和美國運通，其價值數十年來愈滾愈大。接著話鋒一轉，討論起波克夏在西方石油的持股，向西方石油執行長Vicki Hollub表達敬意，並讚揚美國的能源獨立。他宣稱波克夏將「無限期」繼續投資西方石油。

接下來，巴菲特描述波克夏在日本五大商社（ 三菱、三井、住友、丸紅和伊藤忠）的投資。波克夏在2019年開始買進這五大商社的股票，如今持股比率都提高到9%上下。日本股市近來大漲讓波克夏受益良多，對這五檔持股的未實現報酬率平均約55%。

但巴菲特對波克夏鐵路部門BNSF以及波克夏能源（BHE）公用事業的表現表示失望。BNSF去年營業利益下滑14%，降到51億美元；BHE表現更糟，去年營業利益陡降40%至23億美元。巴菲特指出，在美國幾個州面臨監管法規挑戰，加上有必要投資抗氣候變遷的資本支出，正壓低投資報酬。

波克夏訂於5月4日在奧馬哈舉行年度股東大會。巴菲特在股東信上寫說，他將出席股東會，他的欽定接班人亞伯（Greg Abel）以及波克夏保險事業負責人詹恩（Ajit Jain）也將列席。

巴菲特在股東信上指出，從各方面來看，副董事長亞伯「準備好擔任明日的波克夏執行長」。