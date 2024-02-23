日股創新高！許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

對於輕部高志（音譯）等許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。

路透報導，日經225指數22日突破1989年12月觸及的新高價位，漲抵空前紀錄，象徵在過去30年始終萎靡不振的日股終於復甦。日股23日逢天皇誕辰假日休市。

34歲的輕部是在於1989年股市達到高點的兩個月後出生，在講求節儉、不斷強調日本經濟實力不如以往的環境下長大，在一家網路銀行工作的他說，「我的工資已經十年沒調升」，「人們認為，能維持目前的生活水準，就已經不錯了」。

最新數據顯示，日本經濟去年底陷入衰退，世界第三大經濟體地位也拱手讓給德國。國際貨幣基金（IMF）22日警告，日本經濟去年的疲軟成長，可能增添今年的下行風險。

近年來由於食品價格上漲，輕部只好在折扣超市購物，自己帶便當上班，減少外食。他過去七、八年一直將資金投入美國和全球股票基金，反映他對日本前景的悲觀看法。

對24歲的岩槻唯（音譯）來說，泡沫經濟時代的如井、以及名牌服裝和手提包，都只存在於想像。她過去常到百貨公司購物，現在卻只買便宜衣服，因為她工作的建築管理公司幾乎沒有調漲工資。

從許多方面來看，日本迄今都還沒走出經濟泡沫破滅的傷痛。儘管企業治理改革和日圓疲軟提高日股的吸引力，帶動外資流入，卻都消除不了日本民眾的長期悲觀情緒。

57歲的黑島幸生（音譯）說，「就算股市上漲，也沒真的影響到我們的生活水準，而且在很多方面，日本情況不太好，日圓非常疲軟」。她說，正考慮投入一些資金到政府推出的日本個人儲蓄帳戶（NISA）免稅股票投資計畫，但還沒有開始。

曾在摩根大通與日本銀行（央行）任的福岡金融集團首席策略師佐佐木融說，日本散戶一直都擔心日股會再遭逢30年前大崩盤的慘痛經歷。這有助說明為何儘管上百萬日本人都已開設NISA股票帳戶，卻仍以投資海外為主，多數分析師估計，這些資金主要流入了美國的基金和股票。

68歲的退休人士齋藤弘幸（音譯）認為，日本的經濟一點也不好。股市上漲只是因為外資在買。他說，日本曾是在半導體等領域推動尖端研究的國家，但現在已不再是如此。

日圓疲軟曾被視為有利日本的出口導向型經濟，但隨著許多企業都已把生產轉向海外，益處已不如以往，日圓貶值反而正推升食品、燃料等商品的價格。