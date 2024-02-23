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39,098點 日股創歷史新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電

在輝達（Nvidia）業績展望帶動半導體股的鼓噪之下，日本日經225指數22日收盤突破1989年的天險，睽違34年後再創歷史新高，歐洲股市也同登空前新高水準。

日經225指數22日收盤大漲2.2%，收在39,098.68點，突破1989年創下的歷史收盤和盤中新高。輝達公布強勁業績展望過後，晶片製造設備生產商斯庫林集團（Screen）和東京威力科創紛紛上漲。

同日歐洲股市也追隨日股腳步，改寫紀錄高點，Stoxx 600指數一度大漲近1%，超越2022年1月創下的歷史高點；礦業股和汽車零件製造商的表現優於大盤；雀巢等食品和飲料股則落後大盤。

全球資金紛紛湧入日本，使得日本股市成為過去一年表現最好的股市。日圓疲軟也是助力，日圓兌美元匯率今年迄今貶值約6%，且短期內看不到反彈跡象，進一步帶動日本出口商的表現；投資人追隨巴菲特的腳步，紛紛投入日股，加上東京證交所改善公司治理的措施，也提高了股東回報的預期。

Saxo資本市場公司策略師查納娜指出，日股經過最近的整理後，輝達財報為其助上臨門一腳。

從地緣政治到企業改革等結構性推動因素，以及日圓疲軟，都繼續表明日本股市結合總經因素和動能，仍有潛力繼續攻頂。

東京威力科創收盤大漲6.6%，Screen更勁揚10%。在全球最有價值的晶片製造商輝達獲利超出預期並在盤後交易飆漲之際，日本股市也由科技股領軍上漲。

有企業財報做後盾下，策略師紛紛調高對日經225指數的預測水準。花旗將日經225指數2024年底的預測水準從39,000點上修至45,000點，並稱日本股市可能會比預期更早達到目標。美銀策略師則已將今年底的預測水準由38,500點提高至41,000點。

指數 日本 東京

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