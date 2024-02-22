美電動車新創拉警報 Rivian、Lucid產量預估差 股價盤後大跌

美國新創電動車公司Rivian與Lucid今年產量預測都遠低於分析師預期，Rivian更將裁減10%的支薪人力，凸顯電動車市場趨緩對照兩家新創業者構成的艱鉅挑戰，股價在盤後交易雙雙重挫。

Rivian上季營收年增96%至13.2億美元，僅略優於市場預期，虧損雖年比縮減11.6%至15.2億美元，但經調整後每股虧損1.36美元，不如分析師預期的每股虧損1.33美元。Rivian股價盤後應聲重挫15%。

Rivian預期，今年全年將生產5.7萬輛汽車，和去年水準差不多，卻遠少於分析師平均預估的逾8萬輛。Rivian主管在致股東信表示：「經濟和地緣政治不確定性與壓力，特別是處於歷史高點的利率，都形塑我們對2024年的預期。」

Rivian計劃再裁減10%的支薪人員，作為大力削減成本的一環。CFRA分析師Garrett Nelson說：「很不幸的是，缺乏較強的市場需求，Rivian沒什麼辦法能改善近期的財務表現。」

Rivian預定3月7日發表新款中型運動休旅車（SUV）R2，執行長史卡林吉（RJ Scaringe）表示，「我們絕對非常努力讓R2準時交車」，寄望這款售價較便宜的電動車能像第一款車一樣成功。RBC證券分析師Tom Narayan說，R2這款新車很重要，「然而我們擔心，這款車將面臨（底特律三大車廠）傳統車廠的強大競爭」。

同業Lucid上季營收則年減39%至1.572億美元，虧損擴大38%至6.54億美元，且預估今年將約生產9,000輛汽車，也遠少於分析華爾街預測的約2.2萬輛，股價盤後大跌8%。