快訊

陸海警如何用10年甩掉五龍鬧海戲稱 進逼各國正規海軍

早晨財經速解讀／輝達救市主 財報大好股價噴10% 今年難降息？

Nvidia財報報喜！台股開盤上漲150點再創新高 台積電大漲14元開695元

力阻北京突圍半導體限制 路透：美擴大打擊中芯國際

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

路透21日報導，拜登政府正加大對中芯國際的制裁力道，切斷中芯從美國取得先進產品的機會，商務部發函阻止美商英特格（Entegris）出口價值數百萬美元的晶片製造原料與零組件。

中芯國際在川普政府時代被美國國防部列入與解放軍相關企業名單、被美國商務部列入實體清單，也被美國財政部列入投資者不得交易的股票清單。

華為去年8月底發表Mate 60 Pro手機後，中芯為這款手機提供的7奈米晶片被視為突破美國封鎖的重要訊號；美國共和黨籍國會議員指控中芯違反制裁，要求拜登政府調查，並全面封殺中芯取得任何美國產品或設備。

知情人士告訴路透，拜登政府加大限制力道，在多數供應商已暫停對中芯銷售產品的狀態下，商務部去年底致函給美國供應商，叫停出口許可，禁止其出售先進設備，其中包含英特格中止出售數百萬美元的晶片製造原料和零組件。

英特格對路透指出，該公司的出貨都是依據出口許可規範，在收到商務部來函後已中止對中芯的出貨。

路透報導，英特格生產包含過濾器、氣體、化學品和處理晶圓的產品，並表示會監管並符合快速發展的規範。

對於美國商務部的行動，中國大陸駐美大使館發言人表示，這是全面的經濟霸凌，必定會適得其反；他敦促美方停止過度延伸國家安全概念，濫用國家權力來壓迫中國大陸企業。

路透引述英特格年報報導，去年出口至中國大陸的淨銷售額占比為16%，最新的規定將限縮產品出口至中國大陸的空間。

市場調查公司Techcet執行長Lita Shon-Roy表示，中芯可能轉向中國大陸、台灣、日本和南韓來彌補供應鏈缺口，她預估，美國切斷供應鏈對中芯生產晶片造成的影響可能有3個月到9個月，此外，中芯與新供應商磨合也需要時間。

中芯 美國

延伸閱讀

美對俄新制裁 刺激鋁鎳勁揚

川普稱納瓦尼勇敢不應返俄 拜登批不敢歸咎普亭

美國傳放寬廢氣排放規定 2030年前電動車銷量計畫放緩

美國已警告盟友！彭博：俄羅斯最快今年在太空部署核武

相關新聞

10年前拿1,000美元投資Nvidia 今天價值多少？

輝達（Nvidia）股價近年來漲勢強勁，周三雖下跌近3%，但財經網站CNBC以該公司2月20日收盤價694.52美元計算...

力阻北京突圍半導體限制 路透：美擴大打擊中芯國際

路透21日報導，拜登政府正加大對中芯國際的制裁力道，切斷中芯從美國取得先進產品的機會，商務部發函阻止美商英特格（Ente...

Fed會議紀錄：官員提到過快降息風險 有人支持放慢縮表

聯準會（Fed）最近會議紀錄顯示，大多數官員在1月政策會議上表達對過早降息的疑慮，認為風險大於利率長時間處於高位的風險。...

AI需求旺盛 輝達財測亮眼盤後股價漲逾7%

人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天公布季報，上季營收與獲利大幅成長，本季財測也優於市場預期。AI熱潮尚無消退跡象，投資人持...

Nvidia說業務面臨政府審查增加 英國是最新加入的一國

輝達（Nvidia）將英國加入審查該公司商業行為的政府名單。自從輝達成為AI運算晶片的主要供應商以來，其業務往來就受到愈...

美亞太助卿控中國破壞國際秩序 威脅南海和平

美國國務院亞太助卿康達今天說，中國受益於國際秩序，卻經常以行動破壞這些原則，在南海推進威脅和平與安全、航行與商業自由的非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。